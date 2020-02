«Greatest Hits» de Four Tops: le premier album n ° 1 de Motown au Royaume-Uni

Malgré tout leur succès international des deux années précédentes, la Grande-Bretagne rattrapait toujours les quatre sommets au début de 1968, lorsqu’un événement historique s’est produit le 10 février 1968.

À partir de l’immense popularité de “Reach Out I’ Be Be There” à l’automne 66, ils avaient enregistré quatre succès parmi les dix premiers en un peu plus d’un an, avec un cinquième en route. Mais certains de leurs grands singles antérieurs de Motown, tels que «Baby I Need Your Loving» et «Something About You», n’avaient pas survolé l’Atlantique.

Ainsi, lorsque le label a sorti une collection Greatest Hits, les fans ont saisi l’opportunité de la posséder. Sur cette liste de best-sellers de février 1968, il est monté au n ° 1 – et est devenu le premier album de Motown au Royaume-Uni. Le record avait été enregistré aux États-Unis en septembre dernier, s’établissant au quatrième rang fin novembre. Il est entré dans les best-sellers du Royaume-Uni en janvier, au n ° 26, et a progressé rapidement au n ° 12 puis au n ° 4. Beaucoup de morceaux de celui-ci sont inclus dans la playlist Four Tops Best Of d’uDiscover Music.

Ensuite, la collection s’est déplacée vers le sommet, remplaçant Les Beatles«Sgt. Album de poivre, rien de moins. Aucun album de Motown n’avait jamais réussi l’exploit, mais ironiquement, le règne des Tops a pris fin seulement sept jours plus tard par, de tous les artistes, leurs camarades de label Diana Ross et les Supremes’Propre collection Greatest Hits. Mais la rétrospective des Tops a passé pas moins de 16 semaines consécutives dans le top dix, et tout aussi impressionnant, plus d’un an dans le tableau des 40 positions de l’époque.

Ces 56 semaines consécutives ont été suivies de ré-entrées répétées pendant plus de deux ans, avec un top 20 final pour la collection en octobre 1970. Avant la fin de 1971, le quatuor chevauchait les best-sellers britanniques avec un Greatest Hits Vol. 2 set. Les Tops ne sont jamais retournés au sommet de l’album britannique, mais leur place dans le cœur de la nation était désormais inébranlable.

La compilation ultérieure des Four Tops, Singles Collection 1964-1972, peut être achetée ici.

