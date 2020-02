Green Carnation sortira son premier nouvel album en 14 ans, “Leaves Of Yesteryear”, en mai

Acte de metal progressif norvégien CARNATION VERTE publiera “Feuilles d’antan”, sa première collection de musiques nouvelles en 14 ans, le 8 mai via Saison de brume. L’œuvre de couverture a été créée par Niklas Sundin et peut être trouvé ci-dessous.

“La pochette contient des éléments des paroles de l’album, affectés par la musique et exprimés par l’artiste de la pochette Niklas Sundin‘s crayon, “chanteur Kjetil Nordhus dit. “Niklas a mis beaucoup d’efforts pour approfondir cet album et a proposé quelques croquis différents. Nous sommes immédiatement tombés amoureux de celui-ci. Il est riche en détails, accrocheur et, bien sûr, a Niklas‘s signature, que nous aimons beaucoup. “

Liste des pistes:

01. Feuilles d’antan (08:03)



02. Sentinelles (05:42)



03. Mes sombres reflets de la vie et de la mort (15:36)



04. Chiens (10:10)



05. Solitude (05:05)

Total: 0:44:36

Après près de 10 ans de silence total, CARNATION VERTE a annoncé son retour sur la scène internationale du métal pour le 15e anniversaire de leur culte culte “Lumière du jour, jour des ténèbres” en 2016.

CARNATION VERTE de Kristiansand, Norvège, a été fondée dès 1990. Après avoir été membre fondateur Tchort rejoint les légendes à venir EMPEREUR et a continué dans SATYRICON et EINHERJER, le groupe a été mis au repos jusqu’à son premier album, “Un voyage au bout de la nuit”, est sorti en 2000. Après une période de changements de line-up, 2001 a marqué la sortie de l’épopée du groupe “Lumière du jour, jour des ténèbres”.

Avec leurs albums “Une bénédiction déguisée” (2003) et “La progéniture tranquille” (2005), CARNATION VERTE déplacé vers un style plus rock, avant de surprendre tout le monde avec le record dépouillé “Versets acoustiques” en 2006. Ce qui a suivi la même année est peut-être l’un des enregistrements DVD les plus spectaculaires de l’histoire du métal. Le groupe a joué un spectacle dans les montagnes, sous un barrage de 30 mètres de haut. Un an plus tard, CARNATION VERTE dissous.

Après le retour réussi en 2016, le groupe a continué à jouer des concerts en 2017 et 2018. En septembre 2019, le groupe de metal progressif a annoncé qu’il allait enregistrer son premier album en 14 ans au DUB Studio avec le producteur Endre Kirkesola (ABBATH, EN VAIN, SOLEFALD), qui a également barré “Lumière du jour, jour des ténèbres”.

CARNATION VERTE est:

Kjetil Nordhus – chant



Tchort – guitares



Bjørn Harstad – guitares



Stein Roger Sordal – basse



Kenneth Silden – clés



Jonathan Alejandro Perez – tambours

Photo: Petter Sandell



