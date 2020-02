Green Day aide Dustin de “Stranger Things” dans la vidéo “Meet Me On The Roof”

Ce 7 février 2020 nous sommes avec de longues nappes Eh bien, Green Day, l’un des groupes de pop punk les plus aimés vient de sortir son dernier disque, Father of All Motherfuckers après presque quatre ans sans entendre une nouvelle chanson de Billie Joe Armstrong, Tré Cool et Mike Dirnt. Ce nouvel album est chargé de chansons collantes et détendues, qui ont accompagné les singles avec des vidéos assez intéressantes.

Nous l’avons déjà vu avec le clip vidéo “Oh Yeah”, où à travers des scènes “amusantes”, le groupe fait une critique satirique sur la technologie et en particulier sur l’utilisation presque maladive des téléphones portables en ces temps, touchant à nouveau les questions sociopolitiques comme ils ont commencé à le faire avec American Idiot en 2004.

Coïncidant avec la première de ce nouvel album, Green Day vient de présenter la vidéo de “Meet Me On The Roof”, lequel Il a été réalisé par Brendan Walter et Greg Yagolnitzer –Qui avait déjà travaillé avec le groupe et avec d’autres musiciens comme Panic! À The Disco, Weezer et Train–. Comme si cela ne suffisait pas, le clip a la participation spéciale de l’acteur Gaten Matarazzo (mieux connu de tous comme le chéri Dustin Henderson dans la populaire série Netflix, Stranger Things).

Dans le Nous voyons Gaten essayer de conquérir la fille qu’il aime et pour cela il arrive avec une excellente idée, essayant de doubler le risque de “Crazy” Willie Jackson – C’est-à-dire, Billie Joe Armstrong – et il invite tout le monde dans son école à aller sur le toit pour voir Green Day jouer en direct alors qu’il essaie d’impressionner tout le monde en sautant avec une moto. Malheureusement, les choses ne vont pas bien pour Matarazzo mais pour sa fortune, le groupe l’aide et finalement il finit par arriver à ses fins.

Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, Découvrez Gaten Matarazzo – Jaka Dustin de Stranger Things – dans la nouvelle vidéo Green Day ci-dessous: