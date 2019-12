Green Day paie les dégâts laissés par le concert hardcore dans un restaurant

Ça fait quelques jours un restaurant de Denny est devenu viral, rien de plus, rien de moins parce qu'un jeune promoteur y a proposé un spectacle hardcore. Avec l'euphorie du moment, de nombreux participants ont causé des dégâts à l'intérieur du lieu, obligeant le restaurant à passer un compte assez cher pour les dommages laissés par le public dans l'établissement. Heureusement pour ce garçon, Il a souri de sa vie parce que Green Day a fait don de quelques dollars pour que la dette soit entièrement payée.

Si vous ne savez pas de quoi parle l'histoire ici, nous vous racontons comment c'était. Il s'avère que Bryson Del Valle a fait un petit festival hardcore à l'intérieur du restaurant Avec cinq groupes locaux. Pendant que l'un d'eux jouait (pour être exact Wacko) plusieurs lampes ont commencé à bouger violemment, à cela nous ajoutons que le groupe est monté sur plusieurs tables de Denny comme s'il s'agissait d'une scène. Après tout ça, l'établissement a donné à Bryson un compte de plus de mille dollars pour tous les dommages Ce que vos invités ont fait. S'ils ne nous croient pas que c'est devenu dense, Consultez ci-dessous l'ensemble complet de ce groupe pour vous faire une idée:

Fidèle au style de vie à faire soi-même (ou à faire soi-même), Wacko a ouvert une page sur GoFundMe pour aider le jeune organisateur à payer l'intégralité de la facture. C'est ici que Green Day entre en jeu, car après avoir appris ce qui s'était passé et après avoir vu la campagne Internet pour lever des fonds, ils n'ont pas hésité à l'aider en ne contribuant rien de plus que 2 mille dollars afin que Bryson n'ait plus à se soucier de casser le porcelet pour pouvoir payer ce qu'il doit.

Dans une publication Instagram, le garçon a partagé une capture d'écran de la contribution des membres du groupe pop punk. Et pas seulement ça, mais ils lui ont laissé un message qui laissait entendre que Billy Joe, Tré Cool et Mike Dirnt voulaient lui faire un show, comme cela disait la note à côté de sa contribution: «Hey Bryson, appelle-nous! Nous voulons jouer au Club de los Bastardos. Avec amour, Green Day. ”

Wow, @GreenDay a chuté de 2 000 $ pour aider les enfants #wacko et le jeune Bryson à la suite de l'émeute punk rock du Great Denny's de 2019. Un merci spécial à @DennysDiner pour la location d'une chambre de 50 personnes à un jeune de 17 ans, puis le secouant vers le bas pour 1800 $ pour couvrir les Moons of My Hammy Spread pic.twitter.com/5dDPsVBYI8

– Dave Brooks (@RealDaveBrooks) 21 décembre 2019

Il ne fait aucun doute qu'avec ce type d'action (bien qu'ils soient minimes pour un groupe millionnaire comme eux), Green Day se souvient de ses origines et soutient en quelque sorte tous ces jeunes talents de la scène indépendante du pop punk et du hardcore qui ici parmi nous est l'une des plus unies de toutes les parties du monde. Un grand geste de Billy Joe et compagnie.