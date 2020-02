Green Day revient avec l’album le plus éclectique de sa carrière

Depuis plus d’une décennie, Green Day s’est totalement réinventé. Il est passé d’un groupe des années 90 qui allait disparaître pour devenir la voix de toute une génération, la voix qu’il décrivait parfaitement les sentiments des Américains concernant l’administration du président George W. Bush et la guerre en Irak avec le célèbre idiot américain. C’est à partir de ce point que les deux lles critiques comme les fans s’attendaient à ce que Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool continuent avec ce message, témoignant à travers ses rôles et avec un concept d’opéra rock de la situation sociopolitique aux États-Unis et dans le monde.

C’est grâce à ces attentes que le groupe a tenté de reproduire ce concept sur des albums comme 21st Century Breakdown et Revolution Radio mais avec un succès moyen. Après tout cela, les membres de Green Day se sont sentis étouffés et se sont reposés pendant un bon moment, en attendant, ils repensent le chemin musical auquel ils voulaient aller, considérant qu’à ce stade de sa carrière, ils ont un grand nombre de fans dans le monde entier et que Ils peuvent pratiquement se permettre de faire et de faire l’expérience de tout ce qu’ils veulent.

Seize ans après le plus haut moment de Billie Joe et compagnie, après presque quatre ans sans sortir de nouvelle musique, Green Day est de retour avec son album numéro 13, Père de tous les enculés. Depuis le début, ils disent très clairement que ce ne sera pas un autre album dans la discographie du groupe, car ils retournent à leurs racines en faisant un disque avec une durée punk –Pour être exact 26 minutes– mais avec un son complètement différent, plein de moments extrêmement joyeux et de mélodies collantes.

Tout commence par «Father Of All…», qui commence par le bref son des charleston de Tré Cool et dès les premières secondes nous montre l’explosivité du groupe, qui à ce moment-là sont jetés dans le garage rock au milieu des palmiers qui donnent le rythme et s’étendent à la piste suivante, le frénétique “Fire, Ready, Aim.” C’est ici que le vieux Green Day d’albums comme Insomniac et Warning est profilé pour sonner aussi pop que possible.

“Oh Yeah!” Était l’un des singles que le groupe a sorti avant la première de l’album, c’est là que nous écoutons le Green Day of the masses, avec des phrases et des chœurs qui restent enregistrés dès la première écoute. Dans cette chanson, Billie et compagnie pour la première fois échantillonner une chansonen utilisant “Tu veux me toucher (oh ouais)” du controversé Gary Glitter (Oui, la même que la célèbre chanson Joker de Joaquin Phoenix) et que plus tard, il popularisera la grande Joan Jett.

“Meet Me in the Roof” est peut-être l’une des chansons les plus intéressantes de tout l’album, car le groupe se passionne un peu pour le rockabilly, en utilisant des ressources telles qu’un piano, un tambourin et encore des palmiers pour présenter la chanson la plus dansante de son catalogue, une décision courageuse. Vient ensuite la plus longue chanson de Father of All Motherfuckers, «I Was a Teenage Teenager», une ballade pop rock qui commence avec juste un riff de guitare et une ligne de basse qui explose plus tard aux côtés d’un batteur énergique.

Au moment où nous arrivons à “Stab In Your Heart”, Green Day nous montre sa propre version de ce rock and roll d’antan –Qui nos grands-parents ont dansé–, avec une structure de base et un solo qui rappelle des musiciens comme Buddy Holly qui mixent avec certains synthétiseurs, deux minutes de vibrations pures pour ces artistes classiques. C’est à “Sugar Youth” quand nous écoutons le groupe qui sonne ce qu’ils ont utilisé pour nous, des guitares rapides et des phrases répétitives qui nous invitent à bouger la tête comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Déjà pour la dernière partie de l’album, nous avons une fermeture extrêmement éclectique et qui abaisse complètement le rythme de tout ce que nous avions entendu. “Junkies on a High” est une chanson lente qui vous rappellera sûrement “Boulevard of Broken Dreams” parce que Billie Joe utilise des phrases similaires, puissantes et contondantes. “Take the Money and Crawl” est une dernière tentative du groupe pour soulever le disque mais répète la formule de quelques chansons précédentes. Enfin nous avons “Graffitia”, une chanson joyeuse qui avec une énorme coda nous remplit d’optimisme après une fin dense.

À la fin, Green Day rassemble un album plein de guitares et de classiques de la pop du stade qui sûrement dans leurs spectacles en exciteront plus d’un et feront applaudir le public – comme ils le font toujours. Mais sur le plan lyrique, l’album laisse beaucoup à désirer, car ils n’ont pas l’émotion qui les a toujours caractérisés, ils expérimentent différents sons et genres, mais ils ne parviennent pas à faire un mixage bien équilibré entre chacun. Le disque est différent mais pas mal.

Ils nous montrent qu’ils ne veulent pas être le groupe qui dans leur jeunesse a composé des chansons comme “Longview”, “Hitchin ‘a Ride”, “Warning” ou “Jesus of Suburbia”, qu’à ce stade de leur vie, les gens et les musiciens ont le désir d’explorer de nouveaux horizons sonores et il semble que cet album soit le tournant pour cela. Sans aucun doute, Father of All Motherfuckers sera un album qui divisera les opinions et les fans, mais malgré cela cela nous montre très clairement que Green Day ne veut pas entrer dans l’histoire comme la plupart de ses contemporains, ils se renouvellent et en même temps refusent de mourir.

Liste des pistes

1.- “Père de tous …”

2.- «Feu, prêt, viser»

3.- “Oh ouais!”

4.- «Rencontrez-moi sur le toit»

5.- «J’étais un adolescent»

6.- «Vous poignarder dans le cœur»

7.- «Sugar Youth»

8.- «Junkies on a High»

9.- «Prenez l’argent et explorez»

10.- «Graffitia»