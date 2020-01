Green Day sort une chanson amusante intitulée “Oh Yeah!”

S’il y a un groupe qui nous infecte toujours avec ses bonnes vibrations, c’est Journée verte. Au cours des 20 dernières années, nous avons reçu des classiques pop punk avec lesquels la grande majorité d’entre nous a grandi. Pour l’instant, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool sont sur le point de sortir le disque numéro 13 de leur carrière, Father of All Motherfuckers dans lequel ils n’ont d’autre intention que de s’amuser.

Et cela a été très clair avec les premiers rolas qu’ils ont sortis, tels que “Fire, Ready, Aim” et l’homonyme, mais maintenant ils présentent un nouveau single qui est idéal pour commencer tout le week-end. Le nom de ce single est “Oh Yeah!”, Juste comme ça, et nous montre que le groupe ne veut plus faire de chansons qui surprennent les critiques spécialisés, au contraire, apparemment et ce qu’ils font presque toujours est de créer des hymnes de stade et avec ce single ils l’ont eu (Nous avons vu tout le monde chanter avec Green Day).

Pour composer cette chanson, Billie Joe et sa société ont utilisé l’échantillon «Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)», l’un des rolas les plus populaires de Joan Jett à laquelle participe le controversé Gary Glitter (Oui, le même qui a créé la chanson qui apparaît dans Joaquin Phoenix et Todd Phillips ‘Joker).

En plus de lancer officiellement “Oh Yeah ‘”, ils ont également créé un clip vidéo tourné par Malia James – Qui a travaillé avec des musiciens de tous genres tels que Nial Horan, Troye Sivan, Tove Lo et Rita Ora. Dans le nous voyons le groupe traverser un monde dystopique dans lequel les gens sont tellement obsédés par leurs téléphones portables, atteignant le point où ils ne réalisent pas ce qui se passe autour d’eux (rien loin de la réalité, jiar jjiar) et où même un conducteur écrase le leader Green Day tout en regardant un tutoriel de batterie Tré Cool.

Father of All Motherfuckers sortira le 7 février sur toutes les plateformes numériques et format physique, mais pendant que ce jour arrive, vérifiez ci-dessous le nouveau Green Day: