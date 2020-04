Greg Fox annonce un nouvel album contact, partage la chanson: écouter

Greg Fox – le compositeur et batteur virtuose d’Ex Eye, Liturgy, Zs, etc. – a annoncé un nouvel album. Le contact est disponible le 29 mai via RVNG Intl. La suite de The Gradual Progression, Contact de 2017 a été produite et mixée par Randall Dunn. Une partie de ses recettes bénéficiera au centre de méditation Dhamma Dharā Vipassana. Écoutez la nouvelle chanson «From the Cessation of What» ci-dessous et faites défiler vers le bas pour la tracklist et la pochette.

Contact:

01 Vedana

02 Se lever et passer

03 Contact (sukha & somanassa)

04 Parasthesia

05 Contact (dukkha & domanassa)

06 Mauvais être

07 De la cessation de quoi

08 Contact (upekkhā)

