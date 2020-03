Greg Puciato, le leader du plan d’évacuation de Dillinger, sortira l’album solo de “ Child Soldier: Creator Of God ”

Greg Puciato, le chanteur énigmatique connu pour sa liste diversifiée de projets, de l’incendiaire LE PLAN D’ÉVASION DE DILLINGER à la tenue électro-pop brutaliste LA REINE NOIRE et sans vergogne thrashy KILLER BE KILL, sortira son premier album solo, “Enfant soldat: créateur de Dieu”, cet été via Prisonnier fédéral.

Le chanteur basé à Los Angeles a créé le single “Fire For Water” hier soir BBC Radio 1c’est “Rock Show avec Daniel P. Carter” et a suivi avec le début d’une vidéo pour la piste de trois minutes ce matin. La vidéo a été montée et réalisée par Puciato et fine artiste Jesse Draxler, Puciatoc’est Prisonnier fédéral co-fondateur. Puciato joué tous les instruments sur la chanson à l’exception des tambours, qui ont été faites par Chris Pennie (le dernier matériau original sur lequel la paire a travaillé ensemble était LE PLAN D’ÉVASION DE DILLINGER2004 “Miss Machine”), qui a également contribué à la programmation supplémentaire.

“J’ai commencé à écrire en mai 2019, pour ce que je pensais être le prochain REINE NOIRE album, sauf que ce n’est pas du tout ce qui est sorti. Donc, comme pour tout ce qui est né de la nécessité, c’était le bon moment pour créer une maison pour tout ce que je fais qui ne cadrait pas bien sous un autre toit existant. Les inadaptés avaient besoin d’un endroit où aller », explique Puciato à propos de la sortie de son premier album solo. “Cette chanson en particulier est sortie très rapidement. Je suppose que c’est moi qui récupère et qui possède la partie abrasive de moi. Tout cet album est, en quelque sorte, une déclaration de propriété très extrême.”

“Fire For Water” a été produit par Nick Rowe (WEEK-END DE VAMPIRE, HAIM) et mélangé par Steve Evetts (LE PLAN D’ÉVASION DE DILLINGER, LE TRAITEMENT). Des détails supplémentaires sur l’album seront bientôt disponibles.



