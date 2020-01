Gregory Porter lance le single et la vidéo «Revival» et annonce un sixième album

Gregory Porter, le chanteur de jazz-soul à deux reprises acclamé au niveau international et récompensé par un Grammy, a publié aujourd’hui (16) «Revival» comme son nouveau single. Il a également annoncé que son sixième album All Rise, sur lequel il figurera, suivra le 17 avril sur Decca Records / Blue Note. Porter a également dévoilé une vidéo saisissante pour «Revival», que vous pouvez voir ci-dessous.

All Rise est la suite en studio de Nat King Cole & Me en 2017, qui a fait ses débuts au n ° 3 au Royaume-Uni. Le nouvel ensemble voit Porter revenir à sa propre composition originale, avec des paroles à cœur ouvert reflétant la philosophie de tous les jours dans sa combinaison émouvante habituelle de jazz, soul, blues et gospel.

“All Rise” est produit par Troy Miller, dont les crédits incluent Laura Mvula, Jamie Cullum et Emeli Sandé, et représente l’évolution continue de Porter au son le plus emphatique mais intime de sa carrière.

“Oui, on pourrait dire que je suis devenu gros”, dit Gregory au sujet de la piste, qui comprend ses camarades réguliers et de longue date, une section de cors triée sur le volet et une chorale à dix voix. “Pour moi, c’est le message d’entrer dans cette vie et d’avoir un peu de peur et de doute de soi, et le point où vous saisissez quelque chose que vous savez est réel, les choses silencieuses et réelles, la vérité … une fois que vous pouvez envelopper la la vérité alors cette intrépidité vient. “

All Rise continue une histoire de succès ininterrompu qui a commencé avec les débuts de Liquid Spirit de Porter en 2013, qui a remporté le Grammy du meilleur album vocal jazz. «J’ai été apaisé par ma voix quand j’étais enfant», dit-il, réfléchissant à son immense popularité, «et je pense que c’est la même chose que les autres en retirent. J’essaie de me soigner avec ces chansons. “

En 2019, le chanteur a également lancé et animé son propre série de podcasts, The Hang, qui comprenait des invités comme Annie Lennox, Jeff Goldblum, Don Was et la chanteuse soul britannique-jamaïcaine Celeste, par la suite nommée Sound Of 2020 de la BBC. Porter est également devenue la première célébrité à chanter une berceuse sur CBeebies Bedtime Stories.

En septembre dernier, Porter a annoncé Visite de 13 dates du Royaume-Uni qui se déroulera en mai 2020. Elle comprendra quatre nuits au Royal Albert Hall de Londres, scène de son album One Night Only sorti fin 2018, les 19, 20, 22 et 23 mai. Il a également été récemment annoncé qu’il serait commissaire invité du Cheltenham Jazz Festival, qu’il jouera le 5 mai. Ses sélections incluent le chanteur-compositeur américain Lizz Wright, le producteur-batteur basé à Chicago Makaya McCraven, le trompettiste américain Keyon Harrold et le compositeur-saxophoniste post-bop Gary Bartz.

All Rise est sorti le 17 avril. Pré-commandez-le ici.

