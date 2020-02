Gregory Porter, Squeeze confirmé pour 2020 Cheltenham Jazz Festival

Gregory Porter, Squeeze et Emeli Sande sont parmi les stars confirmées pour le Cheltenham Jazz Festival 2020, qui revient en mai avec un large éventail de jazz contemporain de classe mondiale, blues, soul, R&B et pop.

Dans le cadre pittoresque de Cheltenham, la ville des festivals du 5 au 10 mai, le programme de cette année offre une fois de plus un équilibre entre le jazz de base et les offres grand public des plus grandes stars d’aujourd’hui, des légendes du patrimoine et des talents de la prochaine génération, avec une impressionnante diffusion du Royaume-Uni exclusivités et commissions spéciales dans le mix.

Coïncidant avec le jour férié du début mai, qui se déplace au vendredi (8 mai) pour commémorer le 75e anniversaire de la journée VE, le festival de cette année accueillera les icônes de la nouvelle vague Squeeze avec des succès de leur illustre carrière de 45 ans, ainsi que des raretés de leur retour au catalogue et carrière solo, la bien-aimée britannique soul soulress Beverley Knight, les légendes du funk R&B KC & The Sunshine Band, la chanteuse-compositrice irlandaise Imelda May avec le Ronnie Scott’s Big Band et la chanteuse à plusieurs millions d’Emeli Sandé.

La coopérative d’inspiration blues / folk Saving Grace dévoile son tout nouveau projet avec les chanteurs Robert Plant et Suzi Dian, le duo pop malien Amadou & Mariam et The Blind Boys Of Alabama présentent “ Bamako To Birmingham ”, multi-instrumentiste, DJ et culturel Le pionnier Nitin Sawhney présentera la musique de son record fondateur Beyond Skin aux côtés du répertoire de sa carrière de 20 albums, tandis que Booker T Jones, lauréat d’un Grammy Lifetime Achievement Award, revient au Festival avec des éléments de son nouvel album Note By Note.

Le conservateur artistique du festival, Gregory Porter, ouvre l’événement de 6 jours avec un concert au Henry Top Weston 2000 places et a sélectionné divers artistes pour la série ‘Gregory’s Picks’: Lizz Wright, Keyon Harrold, Makaya McCraven et Gary Bartz & Maisha, a annoncé le mois dernier.

Le programme du Parabola Arts Center présente un aperçu du paysage mondial du jazz d’aujourd’hui, avec une programmation plus solide et plus diversifiée que jamais cette année. La trompettiste lauréate Laura Jurd présente son dernier projet repoussant les limites, Stepping Back, Jumping In, avec un ensemble de 14 pièces, une tenue portugaise alimentée par le rock The Rite of Trio, qui fera ses débuts au Royaume-Uni en tant que choix de Cheltenham dans la vitrine de jazz européenne du 12 Points Festival, Le quintette anglo-suisse YDivide célèbre la scène jazz animée de la Suisse et la légendaire chanteuse de jazz Norma Winstone fait équipe avec le pianiste allemand Pablo Held.

Ailleurs, la chanteuse britannique Lianne Carroll rend hommage à la légendaire Carole King avec un concert à The Daffodil et la chanteuse américaine Stacey Kent se vendra à un million de livres avec le saxophoniste Jim Tomlinson au Everyman Theatre.

Le partenariat de longue date du Festival avec BBC Radio 2 se poursuit avec des émissions spéciales tout au long du week-end, notamment Squeeze en concert et une soirée sur le thème de la Nouvelle-Orléans Friday Night Is Music Night avec Guy Barker’s Big Band et le BBC Concert Orchestra.

Gilles Peterson, DJ et diffuseur de bon goût, s’installe à Warehouse @ The Brewery Quarter – un nouveau lieu pop-up, où, en plus de son propre DJ set, présentera certains des actes qu’il défend actuellement sur la scène britannique: chanteur alt -la compositrice Rosie Lowe, les jazzmen punk Melt Yourself Down et Nubiyan Twist.

Le collectif SE London Steam Down, le chanteur et guitariste influencé par le jazz / hip-hop / soul Oscar Jerome et la combinaison Afrobeat 8 pièces KOKOROKO sont également à l’affiche et représentent la scène jazz kaléidoscopique du Royaume-Uni. Ailleurs, Ibibio Sound Machine, dirigé par le chanteur nigérian Eno Williams, explorera une tapisserie de mondes sonores africains et électroniques et le batteur emblématique Tony Allen rend hommage au regretté trompettiste sud-africain Hugh Masekela. Cheltenham compte parmi les artistes de blues les plus demandés actuellement en tournée dans le monde: le récent auteur-compositeur-interprète primé aux Grammy Keb ‘Mo’, le bassiste américain et membre fondateur du groupe de blues-rock Trampled Under Foot Danielle Nicole et l’extraordinaire harmonica Errol Linton.

Cheltenham Jazz Festival 2020 est hébergé dans un village de festival sous tente dans les jardins de Montpellier du centre-ville avec la scène Big Top de Henry Weston, la Jazz Arena, la scène gratuite, le Yamaha Discovery Space, un programme d’activités et d’événements familiaux ainsi qu’une zone de restauration, de boissons et de marché. Le festival s’étend au-delà du village du festival jusqu’à Cheltenham, apportant du jazz dans des lieux tout au long de la journée jusqu’à tard dans la nuit. Il s’agit notamment du théâtre Everyman, du Cheltenham Ladies ‘College Parabola Arts Center, de l’hôtel du Vin, de la jonquille et d’un nouveau lieu pop-up Warehouse @ The Brewery Quarter, ainsi que d’une douzaine de clubs et de bars et de trois scènes de rue dans le programme… autour de la ville soutenu par Cheltenham BID.

Les billets sont mis en vente aux membres à 10h le mercredi 26 février 2020 et sont en vente générale à partir de 10h le mercredi 4 mars 2020. Visitez le site de l’événement site officiel pour les billets et plus d’informations.

Écoutez le meilleur de Gregory Porter sur Apple Music et Spotify.