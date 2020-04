Grimes a sorti un clip musical sur écran vert et demande aux fans de le terminer

Si votre truc est de la musique et des effets spéciaux sur l’écran vert, Grimes a une nouvelle tâche pour vous en ces jours d’isolement social. Claire Boucher vient de sortir la vidéo de “Tu me manqueras quand je ne serai pas là”, chanson de son dernier album Miss Anthropocène, ou bien … la plupart de son clip. Les images montrent Grimes devant un écran vert après quelques étapes, et maintenant le La pop star demande à ses fans de remplir le fond de la vidéo.

D’après ce que nous savons du bel Internet, cette pétition est un méga volé. Soit un fan tire au sort une superbe vidéo digne de Grimes, soit Internet laisse échapper des milliers de blagues à ce sujet. Honnêtement, espérons qu’ils sont les deux.

La femme née Claire Boucher a fourni quelques repères: elle porte une robe noire qui vire au rouge autour des chevilles. Elle a ses ongles longs classiques et ses bottes noires pour les vêtements. La touche surréaliste est un ensemble d’ailes métalliques sur le dos et dans sa main droite, il brandit une épée. De là, tout sera l’imagination de ceux qui décident de saisir la demande de Grimes. Jetez un œil à la toile vierge ici:

Grimes a pris des mesures pour s’assurer que le projet ne se limite pas aux concepteurs visuels formés. La plaisanterie est que toute personne ayant un faible intérêt à apprendre l’art des effets spéciaux a du matériel avec lequel travailler. En plus de la vidéo, il a également partagé un ensemble de clips audio, de fichiers d’art et d’outils pour aider le fan à créer quelque chose d’amusant. Des liens vers ces outils se trouvent dans les détails sur la page YouTube de la vidéo.

Grimes demande qu’une fois leur travail terminé, ils le partagent sur leurs réseaux sociaux avec le hashtag #GrimesArtKit, et la chanteuse elle-même publiera ses favoris. Pour l’instant, très peu de choses ont été téléchargées, mais cette vidéo de Grimes avec Madoka est l’une des premières à être téléchargée:

MADOKA + GRIMES AMV

Grimes – Tu me manqueras quand je ne serai pas près de REBELION

Vidéo complète: https://t.co/z4PtHonmjR#GrimesArtKit @Grimezsz pic.twitter.com/EL42pwKNZt

– robô da grimes (@apocahralho) 1 avril 2020