Grimes confirme sa grossesse | Pitchfork

Grimes a confirmé qu’elle était enceinte. L’artiste a d’abord publié une photo d’elle sur Instagram le 8 janvier qui semblait révéler la nouvelle. L’image nue non censurée a ensuite été retirée d’Instagram, mais elle a téléchargé la version alternative ci-dessous. “La photo est tellement moins sauvage sans les mamelons”, a-t-elle écrit dans un commentaire sur le post supprimé depuis. «De plus, être assommé est un état d’être très sauvage et guerrier. Cela pourrait tout aussi bien être. »Grimes a partagé une autre photo de grossesse apparente le 8 janvier.

Plus tôt cette semaine, Grimes a lancé des comptes de médias sociaux pour War Nymph, qu’elle a appelé «un avatar numérique qui [she’s] travaille depuis plus d’un an. »Au milieu de tweets contestant un rapport sur le but de War Nymph, Grimes a confirmé qu’elle avait un enfant en route. “Ce n’est pas un compte sur les réseaux sociaux pour mon enfant à naître”, a-t-elle écrit. “Plz n’essaye pas de créer une controverse à propos de mon bébé, dont je prévois protéger la vie privée.”

Grimes n’a pas divulgué plus de détails sur sa grossesse, y compris le père de l’enfant. Elle et Elon Musk ont ​​révélé leur relation publiquement en mai 2018. Grimes a depuis discuté de sa relation avec Musk dans diverses interviews.

Grimes sort son nouvel album Miss Anthropocene le 21 février. Il est dirigé par «My Name Is Dark», «We Appreciate Power», «So Heavy I Fell Through the Earth» et «Violence».

