Grimes laissera son bébé décider de sa propre sexualité

L’une des nouvelles qui nous a sans aucun doute laissé l’œil carré à la fin de l’année a été l’annonce de la grossesse de Grimes et Elon Musk. Son histoire est très intéressante, car le génie de la technologie et le chanteur innovant ont rencontré les destins du destin et grâce à une blague (s’ils n’ont aucune idée de comment ils ont commencé à marcher, ici nous laissons le potin complet) et maintenant tout au long de ces années, ils sont restés comme ça, en couple que presque personne ne voyait probablement.

Les nouvelles de la grossesse – comme d’habitude – étaient assez particulières, avec une image nue de Grimes montrant le bébé dans son ventre. Grâce à ce genre de chose, certains médias ont déclaré que l’un des héritiers de Tesla aurait leurs propres réseaux sociaux depuis le ventre, Même si leurs parents étaient un peu explosés plus tard, ils sont sortis pour dire que c’était complètement faux, mais qu’ils étaient sûrs de quelque chose, ils laisseraient leur progéniture définir leur sexe.

Maintenant, ce ne sont pas de fausses nouvelles, il se trouve que dans un flux que Grimes a mis en place sur YouTube pour promouvoir son dernier album, Miss_Anthropocene, a donné à certains fans la possibilité de demander ce qu’ils voulaient et bien sûr certaines victimes de violence ont profité de l’occasion pour parler de leur grossesse. Selon NME, lorsqu’on lui a demandé s’il savait déjà quel était le sexe du bébé, La chanteuse a été franc et a dit qu’elle ne voulait pas réparer le genre parce que ce serait irresponsable de sa part:

“Je ne veux pas dire le sexe du bébé … parce que je pense que votre vie privée doit être protégée. Je ne veux pas vous donner de sexe si ce n’est pas le cas lors de l’identification du bébé. Et je ne veux pas leur donner un genre au cas où ce ne serait pas ce que l’on ressent dans la vie. Je ne sais pas, je sens juste qu’il n’est pas nécessaire de savoir, il peut décider de son destin et de son identité. »

Comment le voient-ils? Pour finir, Grimes a également déclaré qu’il savait déjà quel serait le nom du bébé, même s’il ne voulait pas le dire parce que tout le monde aurait sûrement un visage WTF: «J’ai un nom pour le bébé, mais je ne veux pas dire ce que c’est parce que tout le monde que je lui ai dit le déteste, et tout le monde va se moquer de lui mais c’est en fait un grand nom et les gens ne l’apprécient pas encore parce que c’est trop avant-gardiste. ” Aimons Il parait Le bébé du chanteur et Elon Musk ne manqueront pas de créativité et de beaucoup de liberté.