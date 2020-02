Grimes lance le nouvel album de Miss Anthropocene: Listen

Le nouvel album tant attendu de Grimes est maintenant disponible. En décembre 2017, à quelques années des Art Angels, Grimes a déclaré aux fans qu’elle espérait partager de la nouvelle musique «bientôt». Puis, en mars 2019, après avoir partagé une poignée de morceaux, elle a révélé le titre de son album, Miss Anthropocene. Maintenant, près d’un an depuis, ce record est enfin sorti. Écoutez Miss Anthropocène ci-dessous. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

L’album présente son single «Delete Forever» récemment partagé, qui est arrivé avec un visuel d’accompagnement. Il présente également «Violence», «Nous apprécions le pouvoir» avec HANA et «So Heavy I Fell Through the Earth». Grimes est actuellement enceinte de sept mois.

