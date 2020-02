Grimes offre une sombre vision de la vie moderne d’une femme

Clair Boucher est un artiste irrépressible, et telle a été son intention. Que ce soit dans une catégorie musicale ou avec la palette sonore que vous utilisez, votre objectif est de démolir vos propres limites. En conséquence de ce besoin, il a maintenant déplacé sa conscience artistique vers un être virtuel: WarNymph.

Comme elle le dit en entrant dans son nouvel album avec un nouvel avatar, sur la façon dont elle se sentait limitée par Grimes “Ça l’a toujours été. Les humains doivent mettre les humains dans des boîtes. Par conséquent, j’aimerais qu’un être non humain s’échappe plus facilement des boîtes“

Pour Miss Anthropocene, Boucher est alliée à Dan Carey (Kate Tempest, CSS, Franz Ferdinand), son amie Hana et i_o pour un travail de production, qui se dirige généralement vers l’obscurité, avec des chansons comme «IDOUR» et «Violence» qui se dirigent vers des terrains plus dansants et positifs. Grimes a également affirmé avoir beaucoup de matériel pour son prochain album, le premier en dehors du label 4AD.

Son cinquième album studio, ou le premier de WarNymph, est une ode au concept de se libérer. L’album se déroule avec une surprise après l’autre, mais dans un changement subtil et constant, sans qu’il s’agisse d’un collage absurde comme cela s’était peut-être produit dans certaines œuvres du Canadien.

Le single “Delete Forever” est le plus digeste, et avec le moins d’éléments possible, il s’agit de dépendances, avec lesquelles Boucher montre ne pas perdre sa capacité d’empathie envers des situations réelles dans un moment aussi important pour les questions liées à la santé mentale et la toxicomanie.

Grâce à un excellent travail vocal, qui implique la partie lyrique la plus spécifique, il crée des regrets comme dans «Si lourd que je suis tombé à travers la Terre», Qui se sent musicalement réconfortant, mais contraste avec un message dans lequel il déplore la réalité de l’amour décevant qui peut être vécu.

La subtilité de certains éléments de la culture de la musique électronique et pop est ce qui se sent hypnotisant dans l’album. Oui, il y a des rythmes lourds et des synthétiseurs déformés, mais nous ne sommes pas confrontés à un hymne rave, mais plutôt à des chansons qui se sentent vraiment intimes, avec des messages personnels sur la lutte et les conflits.

“4ÆM” commence par des percussions qui quittent le format de la machine précédente, les boucles vocales sont collantes tout en ayant un sens mystérieux, et évoluent en drum n ‘bass. Faites voler votre tête dans tous les sens positifs, ce qui est étrange, c’est qu’il ne se répète jamais jusqu’à ce que vous vous désintéressiez, mais bien au contraire.

La capacité de contester les problèmes actuels dans une ballade fait partie des prémisses de WarNymph, comme dans “New Gods”, basé sur le piano et les distorsions, dans lesquelles il se demande si nous recherchons vraiment une sorte de divinité dans “plastique et pollution et chirurgie plastique et réseaux sociaux. Les nouveaux dieux sonnent maladivement. “

Grimes a le statut de pop star, et quiconque en doute peut écouter un morceau comme “Tu me manqueras quand je serai parti”, Avec des paroles provocantes qui fonctionnent en douceur dans une composition absolument pop, avec des échantillons simples et le titre en répétition, peut-être destiné à un intérêt romantique. Comment cette triste lettre peut-elle fonctionner pour rester dans la répétition?

Un intérêt pour la métamorphose, dans ses propres conditions, livre un album définitivement sombre, avec quelques lumières d’espoir et un travail vocal d’un geek absolu en production, qui a commencé à le faire dans sa chambre il y a dix ans. On attend les présentations live qui chercheront sûrement à élargir l’expérience proposée dans l’album. À 14 h 00, vous pouvez voir la session de questions et réponses ici:

Liste des pistes

1. «So Heavy I Fell Through the Earth» (Art Mix)

2. «Darkseid» (avec 潘 PAN)

3. «Supprimer pour toujours»

4. «Violence» (avec i_o; écrivains: Boucher, Garrett Lockhart)

5. «4ÆM» (écrivains: Boucher, Ganesh Chandanshive, Siddharth-Garima, Sanjal Bhandari, Nasir Faraaz)

6. «New Gods» (producteurs: Grimes, Dan Carey)

7. “Mon nom est sombre” (Art Mix)

8. “Tu me manqueras quand je ne serai pas là”

9. «Avant la fièvre»

10. «Idoru» (Art Mix)