Grimes partage une nouvelle chanson “Delete Forever”: Regardez la vidéo

Grimes a partagé «Delete Forever», une nouvelle chanson de son prochain album Miss Anthropocene. Découvrez le clip de Grimes, Mac Boucher et Neil Hansen ci-dessous. Selon la description de YouTube, le visuel “dépeint la complainte d’un tyran alors que son empire s’effondre”.

Dans une interview pour Beats 1 d’Apple Music, Grimes a déclaré à Zane Lowe que la chanson parlait de l’épidémie d’opioïdes, notant qu’elle l’avait écrite la nuit de la mort de Lil Peep. “C’est une chanson assez décevante”, a-t-elle déclaré. Faites défiler vers le bas pour regarder leur conversation.

Miss Anthropocene, la suite de Grimes aux Art Angels de 2015, sort le 21 février. Jusqu’à présent, elle a partagé les chansons «So Heavy I Fell Through the Earth», «Violence» et «My Name Is Dark». Elle a également a réalisé «4ÆM» lors des 2020 Game Awards.

