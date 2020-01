Grimes pourrait être enceinte d’Elon Musk et l’a annoncé sur Instagram

Nous commençons l’année et quelle meilleure façon de le faire que de jeter le châle (comme diraient nos grands-mères). Les potins sont quelque chose que nous aimons tous – ne le faites pas – et aujourd’hui dans votre section préférée, regardez Paty, nous avons des nouvelles qui vous laisseront vraiment d’un œil carré, eh bien Il s’avère que Miss Grimes pourrait attendre son premier enfant du propriétaire de Tesla, Elon Musk.

Dans le cas où vous ne saviez pas quelle vague ne vous inquiétez pas, installez-vous confortablement ici, nous vous raconterons la rare histoire d’amour entre le chanteur et l’homme d’affaires. Il s’avère que sur 2012, l’homme d’affaires a annoncé qu’il avait divorcé de sa deuxième femmeActrice britannique Talulah Riley (dont vous vous souvenez peut-être pour le film Pride and Prejudice). Pour sa part, Grimes a passé longtemps dans une relation intermittente depuis 2007 avec le chanteur d’un groupe appelé Majical Cloudz, mais cela n’a jamais fonctionné et est resté célibataire pendant longtemps.

Cela devait faire près de six ans qu’Elon avait divorcé pour qu’ils puissent tous les deux être ensemble. La façon dont ils se sont rencontrés était assez particulière (et non, ils n’ont pas glissé à droite dans Tinder), eh bien en 2018, le président de Tesla a partagé une jolie blague sur Twitter sur l’intelligence artificielle – Oui, ce n’est pas une blague. Dans votre compte, mettez simplement “Roko Basilisk”, phrase qui a bien sûr fait ressortir tous ses partisans qui ne faisaient pas attention à lui.

Après cela, Musk a appris que Grimes avait utilisé ce même canular il y a des années. et (ainsi que les messieurs romantiques sur tous les réseaux sociaux), il l’a immédiatement contactée pour parler de ce genre de chose. Plus tard, certains médias ont déclaré que le producteur avait également été attiré par l’homme d’affaires parce qu’il n’avait vu personne utiliser cette blague depuis longtemps, l’un de vos favoris. Maintenant, comme le dit notre cher philosophe, Léon Larregui: “L’amour est bizarre …”.

Ce n’est que le 7 mai 2018 qu’Elon Musk et Grimes ont finalement été vus ensemble pour la première fois dans l’un des événements sociaux les plus attendus de l’année, le Met Gala. Tous deux sont arrivés un peu caramélisés et ont été rattrapés par les paparizzis sur le tapis rouge de l’événement, à partir de ce moment, ils ont confirmé qu’ils étaient dans une relation amoureuse.

Maintenant Grimes nous a tous surpris avec une très jolie photo (comme dirait Paty Chapoy) où l’on voit une image complètement topless du chanteur canadien. Bien qu’il soit normal que ce genre de chose apparaisse parce qu’il fait partie de son concept, Ce qui a le plus frappé, c’est que l’ombre d’un bébé était clairement visible dans son ventre (ce qui pourrait aussi être normal pour elle et qui serait lié à la sortie de son prochain album, Miss Anthropocène).

Ce fut le bref message que la chanteuse a mis sur son compte Twitter à ce sujet: «J’ai pensé à la censurer pendant une minute haha ​​chaude, mais la photo est beaucoup moins sauvage sans tétons. De plus, être enceinte est une humeur très sauvage et belliqueuse. Ça pourrait être ce que c’est. La plupart de mes amis m’ont dit de ne pas les publier, alors je me sentais affecté par la psychologie inversée. J’ai remis en question ma honte à ce sujet et j’ai décidé que c’était une étrange somme de haine de soi interne de me sentir mal à l’aise dans mon corps. »

Selon divers médias tels que Consequence of Sound et Stereogum, cette publication sur votre compte Instagram n’a rien à voir avec votre nouveau matériel d’enregistrement, mais en réalité Grimes confirme au monde entier qu’un fils du propriétaire de Tesla attend. Ils n’ont encore rien confirmé mais si c’est vrai, nous faisons face au bébé le plus chanceux du monde, d’une part, il aurait le talent musical de sa mère et l’autre partagerait avec cinq autres frères un immense empire technologique d’au moins 20,8 milliards de dollars.