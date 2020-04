Groove Armada est de retour avec la chanson “Get Out On The Dancefloor”

À ce stade de la quarantaine, nous en avons peut-être déjà marre de tant de nouvelles sur le coronavirus, mais la musique prend le dessus dans ces moments étranges que nous vivons. Divers artistes et groupes composent et sortent des chansons pour rendre les jours plus agréables, cependant il y en a d’autres qui ont décidé de revenir pour nous apporter de bonnes vibrations et c’est le cas de Groove Armada.

Depuis près d’une décennie et depuis la sortie de leur dernier album, Black Light, le duo de musique électronique britannique composé d’Andy Cato et Tom Findlay ne fait que des spectacles en direct dans le monde entier, en laissant de côté la composition musicale. Cependant, malgré la situation mondiale que nous vivons, ils sont de retour avec une chanson intitulée “Get Out On The Dancefloor”.

Il se trouve qu’au milieu de la pandémie de coronavirus, Les membres de Groove Armada ont rassemblé leurs batteries et ont commencé à composer des rythmes pour avoir quelque chose à faire. Le résultat a été cette chanson qui a participation spéciale aux voix de Nick littlemore –Qui nous connaissons tous pour faire partie de Pnau y Empire du soleil-.

Cette chanson a l’une de ces bases de groupe classiques, qui À mesure que la chanson progresse, l’intensité et le niveau des éléments qui intègrent, comme les synthétiseurs et les boîtes à rythme, idéales pour danser comme s’il n’y avait pas de lendemain. Dans une interview pour Mixmag, Andy Cato a déclaré que la chanson provenait d’un tas de phrases que Nick avait enregistrées et après avoir commandé tout cela avait du sens, la musique est venue seule.

Comme si cela ne suffisait pas, Groove Armada a également publié un clip vidéo pour cette chanson cela semble idéal pour ces temps. On y voit beaucoup de invités spéciaux apparaissant par appels vidéo, dansant et buvant à la maison – Comme bon nombre d’entre nous sont en quarantaine, ne le faites pas. Mettre en place une véritable fête virtuelle au rythme de ce single.

Parmi les invités, nous avons Rose McGowan, Sophie Ellis Bextor –Oui, celui de “Murder on the Dancefloor”, la drag star britannique Davina De Campo, quelques stars de TikTok (entrant dans la vague des enfants) et Nick Littlemore lui-même. Alors ce clip vidéo est vraiment de l’air frais à une époque où la musique nous sauve de bien des façons, et il ne nous reste plus qu’à l’écouter pour tout oublier.

Mais bon, arrête de parler. SDevenez paresseux et dansez comme de petits enfants avec “Get Out On The Dancefloor”, le nouveau single de Groove Armada ci-dessous:

Voir sur YouTube