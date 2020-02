GRP Records – Un label basé sur des principes solides

En 1982, deux hommes imprégnés de la tradition jazz ont lancé leur propre label – GRP Records. Mais l’histoire du label remonte à 1976 lorsque Dave Grusin et Larry Rosen ont formé Grusin / Rosen Productions. C’est au cours de cette première période que les deux partenaires ont commencé à produire des disques pour de nouveaux jeunes artistes de jazz, dont Earl Klugh, Noel Pointer, Lee Ritenour et Patti Austin.

Il n’a pas fallu longtemps pour créer un label, Arista / GRP, avec l’icône de l’industrie, Clive Davis. Le label a lancé la carrière de nouveaux artistes croisés de pointe Dave Valentin et Angela Bofill, et a donné naissance à leur premier grand succès en 1980 avec “ Funkin ” pour la Jamaïque (NY) de Tom Browne, qui a dominé les charts R&B et jazz américains. et a été un succès dans le monde entier.

C’était loin de la façon dont Dave et Larry se sont connus pour la première fois. “Au début des années 1960, Dave et moi avons commencé comme musiciens pour le chanteur Andy Williams”, a déclaré Rosen. «J’étais batteur et Dave était pianiste / chef d’orchestre. Mais nous aimions le jazz et nous jouions l’arrangement de Dave des «Milestones» de Miles Davis, comme Andy montait et descendait de la scène.

“Ce fut le moment du big bang”

«Lorsque nous avons quitté Andy du milieu à la fin des années 1960, Dave a déménagé à Los Angeles pour commencer à écrire de la musique pour des films et des disques, et je suis resté à New York et j’ai construit un studio d’enregistrement chez moi. En 1972, j’ai commencé à travailler sur l’album Rashida avec le chanteur / compositeur Jon Lucien. Après avoir conclu un accord de production de plusieurs enregistrements avec RCA Records et coupé les pistes et les voix, j’avais besoin d’un arrangeur pour terminer le premier enregistrement, alors naturellement j’ai appelé Dave et nous avons créé notre première production ensemble. C’était le moment du grand coup. »

De la création de disques pour d’autres, l’étape logique était de faire des disques sous leur propre nom, mais fidèles à leur amour de la qualité, Larry et Dave avaient leur propre façon de faire les choses. Dave est clair que la vision de GRP Records était celle de Larry. “Je n’ai jamais eu la vision de posséder une maison de disques, tout dépendait de Larry”, a déclaré Grusin. «Ce n’est qu’une fois que nous avons commencé à travailler avec nos artistes et la musique que nous avons commencé à avoir une vision d’un label GRP.»

Mais comme c’est souvent le cas, la vision n’était pas nécessairement définie – c’était une progression logique. “Nous étions tellement occupés à travailler sur nos productions, que nous avons bloqué des studios pendant des semaines à la fois, et nous avons créé ce qui était effectivement notre propre groupe maison”, a déclaré Rosen. “Bientôt, nous sommes arrivés au point où nous avions développé un son unique, et de nombreux projets arrivaient au point que notre propre label était inévitable.”

Construit sur un principe sain

C’était une maison de disques construite sur un principe sonore – littéralement. Bien que principalement batteur, Larry a toujours été attiré par le processus d’enregistrement. “En tant que batteur sur des enregistrements, je me suis retrouvé gravitant vers la salle de contrôle pour voir comment les choses se passaient”, a-t-il déclaré. «Quand j’ai construit mon propre studio, j’étais fasciné par les sons, le placement des microphones et j’ai expérimenté pour que les choses sonnent aussi bien qu’elles le pouvaient. Nous passions de longues heures à travailler sur des démos, puis lorsque nous entrions dans le studio, généralement le Studio B chez Electric Lady ou les Studios A&R à New York, Dave avait la musique ensemble et nous avons enregistré des choses qui étaient déjà bien formulées. »

Mais, selon Dave, il y avait un ingrédient spécial qui faisait si bien fonctionner leurs enregistrements. «Personne n’avait utilisé le son sur des disques de jazz comme Larry. Il a utilisé la réverbération, l’écho et les retards qui ne sont généralement pas associés au genre; ce sont des techniques qui étaient normalement associées à la pop et au R&B. »

Larry décrit avec éloquence cette utilisation du studio d’une manière qui résume parfaitement ce qui est au cœur de chaque enregistrement GRP. “C’était tellement différent des premiers jours de l’enregistrement, quand il s’agissait de capturer un moment en studio, c’était comme prendre une photo de ce qui s’était passé dans un club la veille”, a-t-il déclaré. «Alors que ce que nous faisions, c’était le multi-tracking et toutes les technologies imaginables qui nous permettaient d’être plus comme des peintres. Les compétences de jeu, de composition et d’arrangement de Dave, et le côté production sont devenus un support très créatif. »Pour Dave, la sonorité a apporté un autre avantage. “Les gens ne pouvaient pas croire à quel point nos LPs sonnaient bien et les magasins hi-fi ont commencé à utiliser nos disques comme enregistrements de test, ce qui a aidé notre musique à être introduite sur un tout nouveau marché.”

Masters dans le domaine numérique

L’image de l’étiquette était primordiale et c’était quelque chose que Grusin et Rosen ont reconnu dès le départ. “Puisque nous avons été parmi les premiers à appliquer la technologie numérique dans le studio d’enregistrement, nous enregistrions et stockions tous nos masters dans le domaine numérique, ce qui nous a permis d’être les premiers à commercialiser largement du jazz sur disques compacts”, a déclaré Rosen. Lorsque le CD a été lancé aux États-Unis, nous étions prêts et nous avons ouvert la voie, GRP était l’endroit idéal », a-t-il poursuivi. «C’était du marketing de marque, car en tant que label de jazz, vous ne pouviez pas rivaliser avec les artistes à succès et les grands labels sans avoir une identité forte. C’est très tôt que nous avons trouvé le slogan marketing «The Digital Master Company», car il disait tout ce que nous faisions – la qualité de nos enregistrements, la technologie que nous avons employée, le look et surtout la musique. »

Bientôt, d’autres artistes ont rejoint la révolution numérique. “Nous avons eu mon ami Lee Ritenour sur l’étiquette et aussi mon frère, Don Grusin”, a déclaré Dave. «Ensuite, Chick Corea a rejoint le label, et grâce à Chick, nous avons eu quelques-uns des gens qui ont joué avec son groupe pour enregistrer des albums pour nous, Dave Weckl, John Patitucci et Eric Marienthal. Puis vinrent Gary Burton, Diane Schuur, Patti Austin, Michael Brecker, Randy Brecker… le label décollait comme une fusée. »

Larry a noté comment son implication et celle de Dave ont également eu un impact sur les enregistrements. “Chaque disque avait sa propre personnalité, surtout lorsque Dave et moi étions très actifs au début”, a-t-il déclaré. «Dave jouait et écrivait les charts et je serais dans le studio pour enregistrer et mixer. Plus tard, j’ai passé plus de temps à travailler sur l’exploitation de GRP, mais aucun de nous n’a jamais perdu sa passion pour la musique et les artistes avec lesquels nous avons travaillé. »

Le Big Band GRP All-Star

Dans un autre clin d’œil au riche héritage du jazz, Grusin et Rosen ont créé le GRP All-Star Big Band. “Il rassemblait nos artistes GRP pour jouer avec des gens du monde entier”, a déclaré Rosen. «C’était dans la tradition du jazz à l’Orchestre philharmonique. Norman Granz était l’un des plus grands, un homme qui comprenait tellement la musique. Il a été le précurseur de ce que nous avons fait. »Et tout comme leurs illustres ancêtres, Dave est convaincu d’une chose:« Toutes les personnes que nous avons utilisées sur le projet GRP Big Band, toutes les stars à part entière, ont toutes compris le jeu d’ensemble. Sortir et jouer en live avec ce groupe était phénoménal. Je pensais: «Ce doit être ce que Basie ressent chaque soir.» Bien sûr, c’était de la bonne musique, mais surtout c’était très amusant. Les joueurs solo comme Arturo Sandoval, Tom Scott, Randy Brecker et Bob Mintzer étaient tout simplement géniaux en direct, mais les joueurs de studio qui ont travaillé avec nous ont ajouté tellement de choses. »

Bientôt, Dave et Larry ont commencé à travailler avec certains de ceux qu’ils admiraient tant. Selon Dave, «j’ai adoré le bebop et chaque fois que j’ai eu la chance de pousser pour le côté jazz de la fusion.» Larry a ajouté: «Travailler avec Dizzy Gillespie, c’était comme travailler avec l’un de mes héros de tous les temps. Le rapprocher de jeunes joueurs comme Kenny Kirkland et Branford Marsalis était un rêve. Bien que je trouve que c’est la chose la plus difficile au monde de donner une direction à Dizzy en studio, mais il m’a rendu la tâche si facile – un vrai rêve avec lequel travailler. Gerry Mulligan était un autre joueur monumental et pour revenir recréer son travail avec Gil Evans et Miles Davis sur Re-Birth Of The Cool était un frisson. “

C’est un cliché de dire que la liste des artistes du GRP se lit comme un who’s who du jazz ces dernières années, mais c’est vrai. Outre ceux mentionnés, il y a George Benson, Vestes jaunes, B.B. King, Larry Carlton, Kevin Eubanks, Ramsey Lewis, Eddie Daniels, David Benoit, Tom Scott, George Howard, les Rippington, et enfin Diana Krall. Tous ont contribué à définir le jazz moderne et tous ont contribué à définir le son de GRP.