«Guero»: le style stylé Wanderlust de Beck se poursuit en 2005

Beck fait partie de cette poignée d’artistes qui atteignent encore de nouveaux sommets artistiques plus de 25 ans après leur carrière. Tout simplement, vous ne savez jamais quelle version de Beck arrive ensuite, et l’un des nombreux points de repère qui l’ont amené ici est le sixième album studio complet qui a été publié le 29 mars 2005, Guero.

À ce jour, le disque reste l’album le mieux classé de l’artiste sur le Billboard 200, où il a fait ses débuts au n ° 2. Il est arrivé environ deux ans et demi après l’introspectivement émouvant Sea Change, la deuxième collaboration de Beck avec le producteur britannique Nigel Godrich. Après cela, une ligne a été tracée dans le sable: maintenant, il était prêt pour un autre changement musical de vitesse, et pour quelque chose qui sonnait à la fois grégaire et adulte.

Écoutez Guero en ce moment.

Sur un album sorti quand Beck avait 34 ans, la nouvelle direction le ramena plus près du son de sa sortie multi-platine de 1996 Odelay, mais maintenant avec une perspective plus mature et un sens de la perspective convaincant. Il présentait les contributions essentielles des Dust Brothers, à la fois en tant que coproducteurs et co-auteurs de la plupart des documents, y compris ses trois singles, ‘E-Pro,’ ‘Girl’ et ‘Hell Yes’ ‘(qui comprenait un camée parlé par l’actrice Christina Ricci).

Jack White a pesé sur la basse dans “Go It Alone”, qu’il a co-écrit, et le père de Beck, le célèbre arrangeur de cordes David Campbell, était à nouveau à bord. Comme d’habitude, Roger Manning était bien connu des fans de rock mélodique américain en tant que co-fondateur de Jellyfish et Imperial Drag et membre du groupe de Beck à ce jour. Tony Hoffer, qui avait coproduit Midnite Vultures en 1999 avec les Dust Brothers, Mickey Petralia et Beck lui-même, était de retour dans l’équipe de production.

La présence des Dust Brothers en tant que principaux collaborateurs de Beck sur Guero a contribué à étayer le travail avec des rythmes rock modernes. Les «frères», le duo d’E.Z. Mike (Michael Simpson) et King Gizmo (John King), ont co-écrit tous les morceaux sauf deux, que Hansen a composés seuls. La même combinaison avait fonctionné ensemble pour faire grand effet sur Midnite Vultures et sur cet ensemble d’Odelay, gagnant du Grammy Award de Beck en 1996 en tant que meilleur album alternatif.

Le riffing robuste de la piste d’ouverture «E-Pro», avec son échantillon de «So What’cha Want», du Beastie Boys“La sortie de 1992,” Check Your Head “, a envoyé un message clair sur la nouvelle humeur de Beck. Sa récompense a été une place de n ° 1 sur le tableau des pistes de rock moderne de Billboard, sa première fois dans ce siège depuis 11 ans. ‘Que’ Onda Guero ’- argot mexicain affectueux pour“ quoi de neuf, garçon blond ”- a extrait un groove sud-américain qui n’était jamais loin de son lexique.

Le LP, d’une heure, présentait d’autres délices aussi variés que le «Missing» orienté vers l’Est et quelques morceaux pour nous rappeler que, aux côtés de l’influence de Mississippi John Hurt et de Woody Guthrie, Beck était également un bon vieux soul boy. «Earthquake Weather» avec des échantillons de les tentations et Slave, tandis que «Hell Yes» citait l’Ohio Players and Love Unlimited.

Deuxième seulement à 50 cents

Un témoignage de l’attrait de pointe de l’artiste est venu quand pas moins de cinq chansons de Guero ont été sélectionnées pour figurer dans la série Fox TV The O.C. L’album s’est vendu à 162 000 exemplaires en Amérique au cours de sa première semaine, et ce n’est que le règne continu du roi du rap 50 centimes (au cours de sa cinquième semaine au sommet avec The Massacre, quelque 50 000 ventes à venir), cela a empêché Beck d’atteindre le n ° 1.

Soulignant comment la popularité de Beck s’était maintenant répandue dans le monde entier, Guero a atteint le top 5 au Danemark et en Norvège, le top 15 au Royaume-Uni et en Australie, et a fait de bonnes performances graphiques partout de la Finlande à la France. Guero a ensuite doublé son statut de platine aux États-Unis et d’or au Canada.

Beck a beaucoup visité l’album, aux États-Unis et à l’étranger, faisant des arrêts précoces à la 02 Academy à Islington, au nord de Londres et au Nouveau Casino à Paris. Une apparition samedi soir en direct en avril a été suivie de festivals tels que Homelands et Hurricane, deux autres dates à Londres en juin à Hammersmith Apollo, d’autres festivals européens et une tournée nord-américaine qui s’est terminée à l’automne.

«Envie d’album en album»

“Le désir d’album de album à album de Beck et ses sentiments ne l’ont jamais déçu”, a écrit Billboard dans leur revue, “et Guero continue cette histoire. Revenant à l’aide à l’écriture de chansons et aux rythmes fumants des Dust Brothers, Beck a laissé son album précédent, le vulnérable Sea Change, à la marée et a catapulté avec une fête. »

D’innombrables autres publications ont chanté les louanges de l’album. “Une fête alléchante de rythmes et de grooves”, a ronronné le magazine britannique Uncut. “Aussi bienvenu que tout ce qu’il a fait.” Le stylet a fait l’éloge: «Nous avons notre artisan urbain de retour, pour remuer la poussière dans les rainures de disques échantillonnés et dénicher pour nous, encore et encore, le nouveau dans l’ancien et vice versa.»

“Son plus vivant et le plus sautillant”

Le New York Times a senti la maturité se développer dans cet ensemble de chansons quand il a déclaré que «là où ses précédents albums ont oscillé entre la comédie et le désespoir, Guero est plus proche que jamais de les fusionner. NME a écrit que Guero représente un homme très intelligent étant assez intelligent pour reconnaître ce qu’il est bon “, et Rolling Stone était encore plus succinct, appelant le disque” sa musique la plus vivante et la plus agitée des années. “

Pour sa part, Beck a minimisé l’élément d’imprévisibilité créative. «J’entre simplement avec une idée vague ou aucune idée du tout», a-t-il déclaré à Billboard. “Vous vous mettez quotidiennement sur la sellette.”

Guero peut être acheté ici.

Lisez la série Behind The Albums de uDiscover Music sur le catalogue de Beck et suivez la playlist officielle Beck Best Of.