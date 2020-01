Guerre des mamans, terminal 4 d’Heathrow et rivalité avec le roi de la crasse – HITC

Les fans se sont rassemblés avec du pop-corn attendant patiemment les réponses.

La querelle Wiley vs Stormzy continue de chauffer et le titre de roi de la crasse pourrait très bien être en jeu.

Lorsque les musiciens tombent, c’est souvent un spectacle rapide. Mais dans le rap, c’est bien plus que ça. Sans doute, il y a peu de choses plus excitantes que de voir des artistes populaires que vous connaissez et aimez s’affronter avec des chaînes de pistes diss.

Le bœuf entre le titan hip-hop Eminem et Machine Gun Kelly reste encore frais dans nos esprits, mais l’escalade de la guerre entre Wiley et Stormzy fait que tout cela ressemble à un jeu d’enfant!

Cela a commencé lorsque Wiley – souvent nommé le parrain de la crasse – a commencé à manquer de respect à Ed Sheeran sur Twitter, et des expressions comme «vautour culturel» ont été lancées avec abandon. Stormzy, étant un collaborateur et un ami d’Ed’s, a décidé de l’aider et a tweeté à Wiley pour la défense de la pop star.

Ouais… Wiley n’aimait pas ça du tout. Il a ensuite décidé de se lancer dans Stormzy, et alors que le spectacle des médias sociaux commençait à mijoter, il l’a poussé au niveau suivant avec une piste de diss nommée “Eediyat Skengman (Stormzy Send)”.

Les paroles de Wiley vs Stormzy expliquées: Mum War

Alors, comment a commencé la guerre des mamans?

Stormzy a répondu à la première piste de diss avec un des siens appelé ‘Disappointed’. Cela méritait un deuxième morceau de Wiley, mais le rappeur a décidé d’aller plus loin et de mentionner la mère de Stormzy dans le morceau.

Il a inclus les paroles comme “demandez à votre maman d’où elle me connaît” et “si je vois votre maman sur le marché de Croydon, je vais déchirer ce tissage de sa tête”.

De toute évidence, cela ne s’est pas bien passé avec Stormzy, et il a répondu avec le morceau «Still Disappointed» qui comprenait un tas de paroles parlant de la mère de Wiley. Il suggère fortement que Wiley a déplacé sa mère à Chypre après avoir été prise pour cible par des gangsters de Londres. Découvrez les paroles:

“Mais comme vous voulez tellement dissiper ma maman, parlons de pourquoi vous avez déménagé votre maman à Chypre. Cette pauvre petite femme avait peur de la maison «cah tu as mis sa vie en danger tu p *** k. Les briques et les tirs volent à travers la fenêtre. Vous ne pouviez pas être la personne pour la sauver, vous p *** k. Au lieu de vous de presser le pompeux, vous avez dit: “Yo maman, nous devons quitter le pays”. Je ne veux jamais vous entendre dire: “Libérez le mandem”, allons à Chypre et libérons votre humeur. Je me suis fait ramoner à l’étranger, tout cela parce que son fils était un fraudeur… »

Stormzy laisse tomber Heathrow Terminal 4 Diss

L’une des paroles les plus discutées de «Still Disappointed» concerne le terminal 4 de Heathrow.

Sur la piste, Stormzy dit: «Vous vous êtes fait ramoner à l’étranger. Vous êtes devenu mumzy a couru des extrémités, et c’est faute parce que ce n’est pas de sa faute. Elle essayait de se détendre mais son fils a été pris dans une guerre. Un jour, il y a des vêtements à la porte, puis le lendemain Heathrow Terminal 4. C’est une honte, ce dont elle avait besoin, c’était d’un homme fort dans la maison. F ** k cela, je suis l’homme de votre maison. “

Il est facile de comprendre pourquoi les auditeurs ont mis en évidence ces paroles. Ils sont sauvages!

Cependant, Wiley a en fait répondu à de telles paroles dans un tweet récent, en disant: “Ma mère a passé des vacances à Chypre et est revenue à Londres … elle aime Londres comme moi et vous … vous êtes beaucoup les gens les plus capricieux de la Terre.”

King of grime feud fait rage

Dans ‘Still Disappointed’, Stormzy conteste le statut de Wiley directement avec les paroles: “Oh, c’est le roi de la crasse, le roi de la crasse. Comment est-il le roi de la crasse, mais en foret? Maintenant je suis le roi de la crasse, je ne vais pas me détendre. Roi de la crasse, oh ce n’est pas grave. Vous voyez ce ting? Ouais, je gère ça. “

Il se moque de Wiley ici pour s’être surnommé le roi d’un genre dont il s’éloigne potentiellement.

Nous avons tous hâte de voir qui sera roi quand tout sera fini!

