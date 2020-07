Guide d’achat: Eaux boueuses | Plus fort

Chicago dans les années 1950 n’était pas un circuit pour les timides. S’aventurer dans les plongées blues qui parsemaient le côté sud de la ville, c’était entrer dans une sous-culture dure, violente et viscérale, incarnée par l’épisode des mémoires de Buddy Guy où un libellule meurtrier est arrivé dans un club tenant la tête coupée de sa femme. Si les parieurs n’étaient pas assez intimidants, la compétition l’était.

Chaque soir, dans n’importe quel bar, vous auriez trouvé une légende du jobbing, d’Otis Rush et Magic Sam aux intrus blancs comme Paul Butterfield et Mike Bloomfield. Toujours à l’affût, le grand et méchant loup Howlin.

Annonces :

Pourtant, Muddy Waters était la cheville ouvrière. Né au Mississippi sous le nom de McKinley Morganfield, le jeune bluesman a été enregistré pour la première fois lors d’une visite en 1941 par l’archiviste de terrain Alan Lomax, et a regagné la confiance de ce premier pressage dans le nord du nord jusqu’à Chicago.

Apporté à bord du label naissant de Leonard et Phil Chess – et soutenu par un groupe comprenant le harpiste Little Walter et le pianiste Otis Spann – le début des années 50 a vu Muddy lancer des chansons qui restent des standards. Mannish Boy, Hoochie Coochie Man, Got My Mojo Workin ‘, I Just Wanna Make Love To You: tous ont été livrés avec du baryton afruité, des saisines de toboggan électrique révolutionnaire et un soupçon d’arrogance justifiée.

Malgré cela, la course impérieuse de Muddy commençait à faiblir avant d’être défendue par les fanboys de l’autre côté de l’Atlantique. En 1958, il a été amené par l’homme de jazz Chris Barber, et le bruit amplifié de ces performances a prouvé le pistolet de départ pour le boom britannique, galvanisant Alexis Korner et Cyril Davies pour démarrer la scène R&B de Londres, et mobilisant les parvenus d’Eric Clapton au Rolling Stones (même leur nom de groupe a été tiré du single de Waters en 1950).

Muddy n’a pas toujours excellé (témoin du psych-rock klaxonnant de la boue électrique de 1968), mais il a toujours enduré. Après la chute des échecs, le patronage de ces jeunes rockeurs l’a maintenu à flot, avec Hard Again, produit en 1977 par Johnny Winter, qui se révèle être l’un de ses meilleurs. Même aujourd’hui, des décennies après sa mort en 1983 d’une crise cardiaque, ces formidables ondulations continuent de se propager. « Au bout du compte », note Joe Bonamassa, « il n’y a qu’un seul Muddy Waters ».

À Newport 1960 (Échecs, 1960)

Il avait toujours été le roi de Chicago, mais le 3 juillet 1960 a marqué le moment où Muddy a fait une descente dans le courant dominant, faisant irruption sur le circuit de la boîte à sueur pour jouer un dimanche après-midi pour un groupe de hipsters blancs.

Sorti la même année, cet album live a attrapé la foudre dans la bouteille. Soutenu par un groupe de stars (James Cotton, Otis Spann et al), Muddy embrasse le rôle de leader, abandonnant sa guitare et se préparant à travailler sur la foule avec ce croon et ce charisme de force industrielle. Les belters de l’ère des échecs comme I Got My Brand On You, Hoochie Coochie Man et Got My Mojo Workin ‘(joué deux fois, pour faire bonne mesure) n’avaient jamais eu un son aussi piquant.

Anthologie (pas maintenant, 2011)

Prescrire une compilation peut sembler une dérobade, mais en supposant que vous ne voulez pas passer la prochaine décennie à traquer les 45 vintage, cet ensemble de 75 heures de trois chansons est le meilleur moyen de posséder les côtés essentiels des échecs de la boue.

Dans les années 50, ces chansons étaient littéralement électrisantes, entraînant le blues du porche country d’antan dans une direction énervée, amplifiée et grande ville, et tandis que le stylo de Willie Dixon était derrière la plupart des meilleures (Hoochie Coochie Man, I Just Wanna Make Love Pour vous, etc.), c’est le charisme musical de Waters qui les a vendus. Aujourd’hui, à une époque de peluches et de chewing-gum, il y a ici une substance musicale et un poids émotionnel qui ont encore le pouvoir de vous mettre à court.

The Complete Plantation Recordings (Chess, 1993)

Si vous ne connaissez que Mud en tant que guerrier électrique mégawatt, ces enregistrements de champ acoustique brut – pris par le folkloriste de blues Alan Lomax en 1941 – révèlent un autre côté fascinant de la médaille. Les meilleurs moments trouvent Muddy sur son solitaire, dépouillé des os de son talent, suintant positivement la grandeur future dans l’attaque agitée de son travail de diapositive, la boîte vocale émergente et les versions proto des futurs succès d’échecs comme I Can’t Be Satisfied.

Le fait que les enregistrements de Lomax se soient retrouvés à la Bibliothèque du Congrès en dit long: ils constituent un instantané parfait de la musique américaine.

Muddy Waters Sings Big Bill / Folk Singer (Echecs, 1960⁄1964)

Le marché des rééditions est inondé de «twofers», mais c’est l’ensemble dont vous avez besoin, épissant deux albums classiques de 1960 et 1964. Big Bill trouve la boue sous une forme révérencielle mais rauque, couvrant le catalogue de Big Bill Broonzy et frappant des coupes comme Mopper’s Blues hors du parc.

En surface, le Folk Singer tout acoustique est moins excitant, jusqu’à ce que vous entendiez le navrant lugubre de My Home Is In The Delta (avec un copain invité) et le spot solo incitant à la croyance Feel Like Going Home – tous capturés avec un une production cristalline qui donne la priorité à la boîte vocale en acajou du grand homme.

Pères et fils (échecs, 1969)

Mike Bloomfield a donné le coup d’envoi – en disant à Marshall Chess qu’il « voulait faire quelque chose avec Muddy » – et ce projet d’étoiles a pris son envol.

En avril 1969, des poids lourds, dont Paul Butterfield, son batteur Sam Lay et le bassiste de Booker T, Donald ‘Duck’ Dunn, se sont réunis à Chicago pour une session d’enregistrement de trois nuits, au cours de laquelle Muddy a bu du champagne et s’est chanté « pierre enrouée » sur une sélection de gemmes moins connues.

Les coupes en studio sont assorties au matériel live – enregistré à la même période – qui trouve un groupe de crack qui emmène le catalogue de Muddy aux masses.

Hard Again (Blue Sky, 1977)

Au milieu des années 70, Muddy était une relique des cordes, regardant les Chess Records autrefois fiers absorbés dans une étiquette de rééditions, puis quittant la liste pour lui botter les talons. La rédemption est venue sous la forme du producteur Johnny Winter, qui a rassemblé les troupes (James Cotton, le pianiste Pinetop Perkins et le batteur Willie ‘Big Eyes’ Smith étaient tous à bord) et a cajolé le genre de performances que le bluesman n’avait pas données depuis des années.

Le rythme et la norme ont été fixés par l’ouverture « whoa yeah! » De Mannish Boy, et Hard Again l’a maintenu, nous donnant des joyaux languissants comme Bus Driver et l’agitation Je ne peux pas être satisfait.

Muddy ‘Mississippi’ Waters Live (Blue Sky, 1979)

Au plus profond de ses 60 ans, Muddy pouvait toujours frapper une scène comme une boule de démolition. Cette collection live n’est pas tout à fait à la hauteur des normes élevées de Newport, mais le vieux cheval de guerre hurle une tempête sur She’s Nineteen Years Old and Nine Below Zero, tandis que son travail sur les diapositives a rarement été pris sous une forme plus ardente.

Qu’il suffise de dire que bien que Johnny Winter apparaisse à la guitare, il ne lutte jamais sous les projecteurs d’un artiste vintage savourant patiemment sa floraison tardive. Le tampon en caoutchouc de son retour est venu l’année suivante, lorsque l’album a remporté un Grammy du meilleur enregistrement ethnique ou traditionnel.

The London Muddy Waters Sessions (Chess, 1972)

Décampage dans la capitale britannique pour enregistrer avec ses acolytes avait fait de bonnes affaires pour Howlin ’Wolf en 1970, alors pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas pour une autre star de Chicago? Mystérieusement, Muddy ne semble pas avoir le pouvoir de traction du Loup: au lieu des Stones et Clapton, il obtient Steve Winwood, Rick Grech et Mitch Mitchell.

Et pourtant, pour les connaisseurs de blues-rock, les London Sessions doivent être entendues, ne serait-ce que pour le travail de guitare à couper le souffle de Rory Gallagher: le seul membre du groupe qui semble saisir le bref, verrouiller les cornes avec le Delta enfilez et soufflez ces sessions vers le ciel.

King Bee (Blue Sky, 1981)

Avec la mise à jour de son son par Johnny Winter, la séquence de Muddy s’est poursuivie avec I’s Ready de 1978, mais elle a été animée par ce chant du cygne de 1981. À l’heure actuelle, le chef d’orchestre était en déclin physique, expliquant probablement pourquoi les séances étaient rapides et difficiles (l’enregistrement serait déraillé par un conflit salarial).

Bien que Winter ne soit apparemment pas satisfait des résultats, l’album a bien vieilli, en particulier sur des coupes comme Champagne & Reefer et le joyeux rebond de (My Eyes) Keep Me In Trouble. Avec un pic au numéro 192 dans les charts américains, King Bee n’était pas le résultat commercial que Muddy méritait pour changer le visage de la musique populaire, mais c’est loin d’être le dernier cri.