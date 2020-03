Guide du débutant sur le genre le plus conflictuel

Boucles cacophoniques. Paroles dyspeptiques. Chant abrasif. Ce sont les cartes de visite de la musique industrielle, le genre anti-établissement qui a fait sa marque en faisant le pont art-rock avec agressivité, synthés obliques avec sturm und drang. Avec un pic dans les années 90, la scène souvent incestueuse sur le plan social a produit d’innombrables projets secondaires (en grande partie autour de Ministry), une demi-vie palpable (voir White Zombie and Marilyn Manson), et une évasion traditionnelle et durable Ongles de neuf pouces’Trent Reznor).

“Industriel” peut être un raccourci pratique pour le son de synthé dur du genre, cependant, le terme fait référence à l’empreinte des disques industriels créée au milieu des années 70 par Throbbing Gristle, ses prédécesseurs d’avant-garde. Un des artistes du label, Monte Cazazza, leur a suggéré d’adopter le slogan «Musique industrielle pour les industriels», et ainsi de créer un nouveau genre.

Bien que maintenant associée à la rage, les racines de la musique industrielle étaient beaucoup plus grisantes. Un mouvement contre-culturel fondé sur des sons ambiants anti-mélodiques (avec une ligne pointillée Le futurisme technophile de Kraftwerk), la musique industrielle a démantelé les rythmes brillants associés à disco et plus tard de nouvelles confections de vagues. À l’époque, des groupes tels que Throbbing Gristle et Cabaret Voltaire au Royaume-Uni, ainsi que Einstürzende Neubauten (avec Blixa Bargeld, plus tard de Nick Cave et The Bad Seeds), ont fait des sons intrigants. Pourtant, on peut se demander si leurs créations atonales en boucle constituaient des chansons.

Ce qu’ils manquaient dans les crochets, cependant, ils l’ont compensé grâce à la performance. Throbbing Gristle, en particulier, a offert des installations visuelles provocantes à côté de leur musique, y compris du porno hardcore et des tampons utilisés, inspirant un membre du Parlement à les oindre de façon célèbre «les démolisseurs de la civilisation».

Si Throbbing Gristle a involontairement créé de la musique industrielle, Skinny Puppy – leurs protégés les plus performants, dont le premier spectacle était, à juste titre, lors d’une exposition d’art – l’a lancé dans les années 80. Un chiot proto-maigre, alors nommé Hell ‘O’ Death Day, a même ouvert ses portes pour le duo Chris & Cosey, tous deux anciens membres de Throbbing Gristle. Le groupe de Vancouver, en nature, a insufflé cette esthétique dans un son électro-industriel hautement influent.

Leur musique menaçante, écrite par les multi-instrumentistes cEvin Key et le regretté Dwayne Goettel (remplaçant Bill Leeb, qui est parti dans l’enfance du groupe, pour commencer Front Line Assembly), a fait la bande originale des performances imbibées de faux sang du chanteur Kevin «Nivek Ogre». Ogilvie, qui a chanté dans un grognement de robot indubitable. Inspirés par les films d’horreur et l’activisme en faveur des droits des animaux, leurs spectacles et vidéos en direct ont été interdits des années avant Marilyn Manson, qui imitera plus tard la voix et le théâtre de Skinny Puppy.

La véritable révolution industrielle, si vous voulez, a commencé vers 1987, lorsque Al Jourgensen de Ministry, un musicien de nouvelle vague repensant son son, a rencontré Ogre. S’appelant eux-mêmes PTP, ils ont enregistré le morceau de danse dystopique glitch «Show Me Your Spine», qui a atterri sur la bande originale de RoboCop.

Dans la nouvelle incarnation de Ministry (maintenant en partenariat créatif avec le bassiste-compositeur-interprète Paul Barker), la voix jadis brillante de Jourgensen est devenue gutturale. Il a invité Ogre en tournée et lui a demandé plus tard de contribuer au chant de The Mind Is A Terrible Thing To Taste de 1989, qui a filtré fatalement des sons industriels à travers des riffs de métal. Le chanteur de Skinny Puppy a fini par co-écrire le titre hors pair de l’album, ‘Thieves’, et, au grand dam de ses camarades de groupe, Ogre a invité le leader du ministère en studio pendant l’enregistrement de l’album de 1989 de Skinny Puppy, Rabies, qui adopterait un son plus dur. .

Leur suite bouillonnante, en nature, a attiré l’attention sur des pionniers de la musique industrielle négligés tels que le culte Godflesh, le militant slovène Laibach et le KMFDM lourd à la guitare. La scène émergente renforcerait également les groupes plus favorables aux clubs tels que Nitzer Ebb, Meat Beat Manifesto, Front 242 et My Life With The Thrill Kill Kult – dont le leader, Frankie “Groovie Man” Nardiello, avait collaboré avec Jourgensen dans sa nouvelle vague journées.

Jourgensen est devenu un lien pour le genre. Pour la tournée de Ministry, il a recruté tout le monde, de Paul Raven de Killing Joke à Mike Scaccia de Rigor Mortis et Tommy Victor de Prong. Pendant ce temps, son style industriel-métal pouvait être entendu dans des actes tels que Rammstein et White Zombie tout au long des années 90, alors qu’il élargissait sa sphère de collaborations. Parmi ces extrascolaires figuraient Lard (avec Jello Biafra de Dead Kennedys), Pailhead (aux côtés de Ian McKaye de Fugazi), Revolting Cocks (dont Richard 23 de Front 242), Acid Horse (avec Cabaret Voltaire) et 1000 DJ Homo, avec des voix non créditées de Trent Reznor.

Ce dernier a été incommensurablement influencé par Jorgensen et Ogre. Reznor était autrefois un roadie pour Ministry, et il a ouvert pour Skinny Puppy en 1988, juste avant la sortie des débuts de Nine Inch Nails, Pretty Hate Machine. Reznor a admis plus tard que sa chanson ‘Down In It’ devait beaucoup au premier single de Skinny Puppy, ‘Dig It’.

Alors que Ministry et Skinny Puppy étaient les alphas incontestés de la scène, Nine Inch Nails représentait son ambition mondiale. Il suffit d’écouter le remake radical de Reznor de “Suck” for Nine Inch Nails “1992-thrash industriel EP cassé pour comprendre ses atouts ultérieurs en tant que producteur. Un morceau minimaliste et piloté par des tambours co-écrit dans le cadre du supergroupe industriel tournant Pigface (dirigé par les batteurs du ministère Martin Atkins et Bill Rieflin), Reznor l’a fait exploser dans un hymne angoissé.

Il appliquera plus tard cette esthétique nette et explosive à Marilyn Manson (plus efficacement dans la vente multi-platine de 1996 Antichrist Superstar). Cela a donné naissance à un style de production souvent référencé que l’on pouvait entendre dans d’autres grands groupes industriels tels que Filter (avec l’ex-guitariste de NIN Richard Patrick) et Stabbing Westward.

Alors, comment un projet d’art subversif est-il devenu un phénomène musical? Voici une sélection d’albums métalliques industriels incontournables dont aucune collection ne peut se passer.

Nine Inch Nails: The Downward Spiral (1994)

Au milieu d’un genre caractérisé par une inventivité décousue, la production de Trent Reznor possédait un poli perfectionniste. Interprète énergique et producteur avisé, le lauréat d’un Grammy et d’un Oscar a fait irruption dans le courant dominant avec son séminal, le multiplatinum. La spirale descendante et a depuis imprégné la culture pop à travers son travail dans le film (The Girl With the Dragon Tattoo, The Social Network), les documentaires (La guerre du Vietnam) et des jeux vidéo (Quake, Call Of Duty).

Throbbing Gristle: 20 Jazz Funk Greats (1979)

Dirigé par Genesis P-Orridge (plus tard de Psychic TV), le groupe de musique industrielle de la première vague a commencé comme un collectif d’art provocateur et controversé appelé COUM Transmissions. Ils ont augmenté leur travail visuel, axé sur le sexe et la mortalité, avec des échantillons enregistrés et des performances de créations orales. Cela a évolué en compositions de bruit austères définies pour battre des rythmes brutaux comme 20 Jazz Funk Greats – qui n’est ni jazzy ni funky – pour forger un nouveau genre.

Nitzer Ebb: Croyance (1989)

Une drogue auditive de passage de la nouvelle vague à la musique industrielle, le groupe anglais a grandi après avoir ouvert pour ses amis Depeche Mode. Deux ans plus tard, en 1989, ils ont sorti leur album séminal et techno-industriel Belief (produit par Ministry et l’affilié de Nine Inch Nails Flood) qui contrastait avec des battements plus vifs et pulsants contre des chants anti-autoritaires.

Chiot maigre: VIVIsectVI (1988)

Pionnier des synthés croquants, des guitares angulaires et des voix macabres, le groupe avait le théâtre d’horreur artistique pour accompagner le son, transformant vraiment le genre avec VIVIsectVI. À quel point leur musique est-elle dérangeante? En 2014, Skinny Puppy a facturé au département américain de la Défense un montant de 666 000 $, après qu’un ancien garde de Guantánamo Bay les a informés que l’armée américaine utilisait leur musique pour torturer des prisonniers.

Marilyn Manson: Superstar antichrist (1996)

La manifestation ultime du feu et du soufre, originaire de Floride (où ailleurs?), A été l’aboutissement perturbateur de l’empreinte Nothing Records de Reznor. Manson, le leader, a emprunté autant à Alice CooperChoc comme il a fait le goth grime de Skinny Puppy. (La réalisation la plus sinistre du groupe, Antichrist Superstar de 1996, qui a atteint le n ° 3 du palmarès des albums de Billboard, a même été coproduite par le membre de longue date de Skinny Puppy, Dave Ogilvie.) après le massacre de Columbine, il a déclenché des discussions nationales sur la musique et les motifs.

Rob Zombie: Hellbilly Deluxe (1998)

Comme Skinny Puppy et Marilyn Manson, le chanteur de White Zombie a trouvé une grande inspiration dans l’horreur. Ses débuts en solo, Hellbilly Deluxe, est une lettre d’amour industrielle-métal tonitruante et orgiaque au genre (son single définitif, “Dragula”, est une référence aux Munsters). L’album a été une sortie cruciale pour Rob Zombie car il est non seulement devenu triple Platinum – dépassant tous les disques de White Zombie – mais a également préparé le terrain pour sa carrière de réalisateur de films effrayants.

KMFDM: Angst (1993)

Le groupe allemand, tous des riffs et des battements palpitants (meilleur album: Angst), a trouvé leur suite après avoir déménagé aux États-Unis et en tournée avec Ministry en 1990. (Ils le paieraient sept ans plus tard, lorsque Rammstein – un groupe qu’ils clairement influencé – ouvert pour eux.) Les fans ont spéculé que leur nom était un acronyme pour Kill Motherf__king Depeche Mode. Mais cela signifie en fait Kein Mehrheit Für Die Mitleid, ou «pas de pitié pour la majorité», immédiatement reflété dans leur œuvre distinctive inspirée de la propagande russe d’Aiden Hughes.

Front 242: Front By Front (1988)

L’industriel peut miner les ténèbres, mais le Front 242 belge a créé les raisons les plus convaincantes pour danser dessus, en particulier sur Front By Front de 1988. Ils ont inventé le terme «Electronic Body Music», qui a fusionné l’industriel avec les premiers rythmes techno, et est rapidement devenu affilié à la scène industrielle florissante de Chicago. Leur pop-culture revendique la gloire: ‘Rhythm Of Time’ a été immortalisé dans une scène troublante du film Single White Female.

Ministère: Psaume 69: La manière de réussir et la façon de sucer des œufs (1992)

On peut se demander qui a inventé le métal industriel, mais on ne peut se tromper que le ministère l’a diffusé le plus fort. Leur potentiel croissant a culminé dans le Psaume 69. Lorsque le label a demandé comment le groupe a dépensé son avance de 750,00 $, ils ont livré “Jesus Built My Hotrod”, vantant la voix d’un Gibby Haynes ivre incompréhensible de Butthole Surfers. Le label n’a pas été ravi, jusqu’à ce que Ministry marque son plus gros succès avec la piste.

