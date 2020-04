Guided by Voices annonce la réédition du 25e anniversaire d’Alien Lanes

Guidé par le classique album de Voices de 1995, Alien Lanes sera réédité cette année pour son 25e anniversaire, grâce à la nouvelle série Revisionist History de Matador Records. Il est pressé sur du vinyle bleu, vert et rouge et les précommandes limitées sont fournies avec un porte-clés / ouvre-bouteille GBV sur le modèle d’un design original de 1995. La réédition sortira le 21 août.

Matador a également partagé le rare documentaire Guided by Voices de Banks Tarver réalisé en 1996. Regardez-le ci-dessous; De plus, lisez une nouvelle déclaration de Robert Pollard sur Alien Lanes.

Les prochains épisodes de la série Revisionist History de Matador qui doivent paraître cette année incluent des pressages de Wowee Zowee de Pavement, Electr-O-Pura de Yo La Tengo, Gone Glimmering de Chavez, Wammo de Bailter Space, et des montagnes de Mary Timony.

Lisez la revue dominicale de Pitchfork sur Alien Lanes.

Robert Pollard sur Alien Lanes:

Nous étions courageux au moment où nous avons enregistré Alien Lanes. C’est pourquoi

hérisse d’une énergie et d’une confiance insensées. Nous roulions toujours

éloges de Bee Thousand et aurait probablement dû succomber à

la pression critique d’un digne suivi. Au lieu de cela, nous avions, dans notre

vue mégalomane, maîtrisé la machine de gratification instantanée connue

comme 4 pistes et a commencé à enregistrer chanson après chanson avec des titres comme

“Câliner le poulpe de Bozo”, “Mon précieux couteau de chasse”, “Pimple Zoo”

et “Après le tremblement de terre (cuisinons un gâteau)”.

La porte avait été ouverte pour que nous jetions autant d’idées de cul étranges

comme nous en étions capables et nous l’avons fait. Nous pensions même que nous commencions à

l’air plus cool et a décidé assez cool pour que toute la couverture arrière soit un

photographie de nous dans le sous-sol pseudo intellectuellement posé

dos et lapidé avec des cheveux longs, des étoiles et des chaussures de sport à rayures et une boîte

de marée en arrière-plan.

Notre amie Kim a trouvé l’album trop explosif. Trop frénétique et

difficile à digérer. J’ai été d’accord. Nous étions fiers de mettre notre

premier album sur Matador et cock se pavanèrent en conséquence. Cela nous a coûté 10 $

faire. Ça vaut un million. Je pense personnellement que c’est mieux que

B-1000 (mais pas beaucoup). Il y a deux camps différents de fans de GBV pour

discuter et débattre.

Que Dieu bénisse 1995 et des maisons de disques à cœur ouvert comme Matador (et Scat

avant eux) pour avoir autorisé des groupes comme nous, avec la préférence limitée

ressources, pour supprimer les contraintes et les notions préconçues de la

des électeurs plus soucieux de l’industrie qui auraient préféré que nous

détruire le maître de cassette d’Alien Lanes dans le meilleur intérêt de

fabrication saine et ce qui est plus consommable en agriculture. Ses

mieux vaut quitter la ferme que de continuer à marcher à travers la vache

merde.

