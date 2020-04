Guitariste de jazz légendaire Bucky Pizzarelli, 94 – meurt de Coronavirus

Le légendaire guitariste de jazz Bucky Pizzarelli décède des complications d’un coronavirus.

La nouvelle est confirmée par John Pizzarelli, son fils et un associé de longue date de la musique. Pizzarelli s’est fait un nom dans les années 50 et 60 en tant que guitariste de jazz accompli. Ses sessions peuvent être entendues sur des centaines d’enregistrements dans plusieurs genres – souvent non crédités.

Bucky Pizzarelli a également fait une tournée avec Benny Goodman et était membre de l’orchestre «Tonight Show».

Lorsque «The Tonight Show» a déménagé de New York en Californie en 1972, Pizzarelli est resté à New York. Il a dit qu’il ne voulait pas déraciner ses enfants et a commencé à jouer dans les boîtes de nuit de New York.

La guitare au centre de Manhattan était un lieu de prédilection de Pizzarelli. Il a attiré l’attention en 1970 après avoir effectué un duo avec son collègue guitariste George Barnes. Le couple s’est séparé en 1972 lorsque Pizzarelli a commencé à effectuer des enregistrements dans des environnements très médiatisés.

En 1980, il a commencé à jouer avec son nouveau partenaire duo, son fils – John Pizzarelli. John n’avait que 20 ans à l’époque et est devenu une star du jazz grâce à un «baptême du feu», selon son père.

Les deux Pizzarelli joueraient et se produiraient ensemble plusieurs fois, souvent rejoints par son deuxième fils, Martin – un bassiste.

La guitare jazz de Bucky Pizzarelli comprend sept cordes au lieu de six. La corde supplémentaire s’accorde à un A bas, donnant à l’instrument sa propre ligne de basse. Cette septième corde fait toute la différence dans le son lorsque vous jouez en solo ou avec un partenaire en duo.

John Paul Pizzarelli est né le 9 janvier 1926 à Paterson, New Jersey. Ses deux oncles jouaient de la guitare et du banjo de façon professionnelle, son oncle Bobby lui apprenant les bases de la guitare quand il était jeune. Son surnom Bucky venait de son père, qui l’appelait Buckskin.

Bucky Pizzarelli a continué à jouer avec sa guitare jazz jusque dans les années 90. Un accident vasculaire cérébral et un accès de pneumonie entraînant des hospitalisations en 2015 et 2016 ont mis fin à sa carrière de joueur.