Guitariste d’embrayage: «Même si nous vendons beaucoup moins d’albums, nos émissions sont plus grandes et meilleures»

Le magazine australien Heavy a récemment réalisé une interview avec un guitariste Tim Sult des rockers du Maryland EMBRAYAGE. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Si EMBRAYAGE a attiré de nouveaux fans grâce à la participation de nombreux festivals de rock et de métal au fil des ans:

Tim: “Oh ouais. C’est vraiment la seule raison pour laquelle nous sommes ici en ce moment, juste pour sortir et jouer des spectacles devant des gens qui n’ont jamais entendu parler de nous. Nous le faisons depuis que nous avons commencé. Donc , pouvoir faire des festivals, c’est comme faire ça, mais à plus grande échelle. Je pense que la plupart des gens quand nous jouons un festival, n’ont jamais entendu parler de nous ou même nous ont entendu du tout. C’est toujours bon pour nous de jouer devant celui qui ne nous a jamais entendus. “

Si EMBRAYAGE modifie leur setlist en fonction du type de public auquel ils jouent devant:

Tim: “Peut-être au cours des dernières années, nous avons réalisé que jouer nos plus grandes chansons est probablement une meilleure idée dans les grands festivals, alors que dans nos propres spectacles de tête d’affiche, nous pouvons jouer notre matériel plus étrange, je suppose que vous diriez.”

Si EMBRAYAGE s’appuie sur Spotify pour l’aider à sélectionner des chansons en fonction du pays dans lequel il joue:

Tim: “Récemment, nous avons commencé à prêter attention à ce Spotify fait pour autant que les chansons sont grandes à l’époque. C’est juste assez intéressant. Il y a quelques chansons qui sont toujours en haut de la liste, mais c’est cool de voir les autres chansons qui tournent vers l’intérieur et vers l’extérieur. Nous essayons de mélanger la setlist autant que possible. À ce stade, je suis presque sûr que nous avons suffisamment de chansons répétées pour faire quatre sets totalement différents. “

Sur lequel EMBRAYAGE les apparitions du festival lui sortent:

Tim: “Dernières années Télécharger et Hellfest étaient probablement les deux festivals les plus hallucinants pour moi parce que nous avons pu jouer sur la scène principale devant un nombre énorme de personnes. Ce sont probablement les deux plus grands spectacles que nous ayons jamais réalisés. C’était assez incroyable. “

Sur le secret de EMBRAYAGEla longévité de:

Tim: “Je pense que la chose la plus importante est d’essayer d’avancer, vraiment. Essayez de réserver un autre spectacle, essayez d’obtenir un autre festival, essayez d’écrire une autre chanson, et amusez-vous vraiment avec.”

Sur la navigation des changements dans l’industrie de la musique:

Tim: “Comme vous l’avez dit, des CD en streaming, c’est vraiment la chose la plus importante, juste la mort de la musique physique, et trouver un moyen de sortir votre esprit du genre old-school de l’industrie de la musique en pensant et juste pouvoir aller de l’avant avec plus du type d’univers en streaming, ce que nous avons également dû gérer. Nous essayons lentement de naviguer dans le monde d’Internet et des médias sociaux et de diffuser notre musique et d’atteindre plus de personnes, mais même si nous vendons beaucoup moins d’albums, nos concerts sont de plus en plus grands et de plus en plus de gens semblent nous connaître. “

Si EMBRAYAGE a commencé à travailler sur le suivi des années 2018 “Livre des mauvaises décisions”:

Tim: “Nous avons sorti quelques reprises. Nous avons fait un C.C.R. [[RENOUVELLEMENT DE LA CREDENCE CLEARWATER]couverture, ‘Fils fortuné’. Nous avons fait une couverture d’un ZZ TOP chanson[[«Précieux et Grace»], nous avons également fait une autre reprise, et nous travaillons sur de nouveaux morceaux, donc ça ne finit jamais. “

“Livre des mauvaises décisions” est sorti en septembre 2018. Le disque s’est vendu à 26 000 exemplaires en Amérique au cours de sa première semaine de disponibilité, donnant au groupe son troisième album Top 20 consécutif sur le Billboard 200.

“Livre des mauvaises décisions” a été achevé à Spoutnik Sound studio à Nashville, Tennessee avec producteur Vance Powell.



