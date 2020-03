Guns N ‘Roses a fait pleurer tous les rockers à Vive Latino 2020

Et au total que le moment le plus attendu de Latino en direct arrivé. Avec tout et la nervosité de certains participants à propos du coronavirus -avec tout et les mesures préventives qui ont été prises lors du festival- Guns N ‘Roses Il a rempli le Foro Sol comme on l’a rarement vu. Et oui, autant qu’il s’agissait de garder la «distance saine» recommandée par le gouvernement, c’était vraiment impossible face à la foule de gens qui ne se pardonneraient pas de manquer l’occasion de voir en direct Axl, Slash et Duff.

Bien sûr, pendant que les gens montaient dans les rangs, ils entendaient des commentaires de “mais ne dites pas bonjour”, ou “mieux que lejitooos”, oui bien sûr … comme si cela avait été possible … et bien sûr il n’y avait pas de pénurie de humoristique qui a essayé de se frayer un chemin à travers les gens avec un “achuuuu” peu attrayant, et bien, même les vendeurs de chela eux-mêmes l’ont appliqué.

Mais bon, toute l’attention était concentrée sur la scène principale du Foro Sol lorsque les premiers accords de “It’s So Easy” ont sonné, précédés d’un miniclip sur les écrans, dans lequel nous avons vu les aventures d’un petit robot avec un rocher de Guns N ‘Roses. Les cris ont commencé et le coronavirus a été oublié.

Slash et Axl sont montés sur scène, car ils seuls savent le faire. Ils ont joué «M. Brownstone »,« Chinese Democracy », et jusqu’ici tout va bien. Mais ensuite Slash a joué les accords d’ouverture de “Welcome to the Jungle” et tout a grondé. Oui, il faut le noter, et il faut mettre en valeur la voix d’Axl Rose … vous souvenez-vous qu’il y a quelques années nous l’avons vu dans des conditions pas si favorables? Eh bien, c’était oublié, car sa voix ressemblait à celle de 1987, presque avec la même énergie qu’à l’époque, mais à 58 ans. Et même si les paroles adressées à son public étaient quelque peu limitées, il était très actif en marchant et en dansant d’ici à là … comme dans les meilleures années de “Apetite for Destruction”.

Et sans parler de Slash, qui a presque presque sorti une guitare différente par chanson, nous a montré un véritable défilé de lyres qui a sûrement fait couler la bave à tous les mélomanes présents. Comme Duff, il nous a également offert une passerelle basse.

Puis vinrent “Slither” (cette célèbre chanson de Velvet Revolver … parce que Slash and Duff), “Double Takin ‘Jive”, “Better”, Estrange “, puis” Live and Let Die “, de Wings. Ici, nous avons vu Paul McCartney en direct, comme si nous avions besoin de pyrotechnie, mais encore une fois, quelle voix formidable d’Axl et à quel point tout le groupe sonne. Les solos de guitare de Slash ici et là, il a toujours pris sa fantaisie et équilibré assez bien entre respecter les solos originaux des chansons et mettre de nouveaux riffs et mélodies.

“Civil War”, “Dead Horse” et “You Can’t Be Mine” ont également joué, mais ce n’est que lorsque “Sweet Child O ‘Mine” a sonné que les gens ont sorti leur téléphone portable pour enregistrer ce moment inoubliable. “Nomames nomames nomames !!!”, nous avons entendu plusieurs messieurs dire les larmes aux yeux en étreignant leurs amis, et ce n’était pas étonnant … ce concert était un voyage dans le passé, une cuillerée de nostalgie.

Voici comment «Sweet Child O’ Mine »de @gunsnroses sonnait sur #ViveLatino 🎸 pic.twitter.com/5x5UHuVbVU

– Ils me disent Pepe (@JCFigueroa_) 15 mars 2020

Cette chanson s’est terminée, et Axl est allé directement au piano … nous savions déjà quelle chanson se passait. Sur les écrans, nous avons commencé à voir des visuels comme la pluie et, oui, les premiers accords de «November Rain» sont arrivés. Si avec «Sweet Child O’ Mine »il y avait des messieurs qui pleuraient, ce fut un flot de larmes. Le chanteur de Guns N ‘Roses ressemblait aux grands du piano et nous a donné l’une des plus belles interprétations de ce tube de “Use Your Illusion I”, et il ne nous reste plus qu’à remercier Axl Rose d’avoir écrit cette chanson.

Puis “Knockin ‘on Heaven’s Door” a sonné, et comme ici le groupe interagissait déjà plus avec les gens, peu à peu ils ont été libérés. Ici Axl a dit que c’était la dernière chanson mais nous savions que «Don’t Cry» et «Paradise City» manquaient toujours, des chansons qui sont venues après le rappel et qui ont été scandées monumentalement. De plus, ils ont même joué “So Fine”, qui n’aurait pas joué depuis le début des années 90 … c’est lourd.

Quand ils me demandent pourquoi je veux aller à @vivelatino en sachant #COVID ー 19? Juste pour #GunsNRoses, cela vaut le risque 🤭 #slash 😍 pic.twitter.com/NxbSuURisG

– LizZie (@elyz_sh) 15 mars 2020

Quand ils disent qu’il y avait des groupes de rock dans tous les sens du terme, ils se référeront sûrement à des spectacles menacés comme celui qu’ils ont donné aujourd’hui Guns N ‘Roses. Avec pas moins de six lires et comme nous l’avons dit précédemment, Slash a enseigné des solos exclusifs pour le Mexique et sans avoir peur de rien. La communion entre un chanteur épique et un guitariste légendaire est rare et nous pouvons présumer que nous avons pu en être témoins. Un arrangeur en direct redresse tout et conduit Angelenos à conquérir un Vive Latino qui n’était pas chose facile, avec un niveau très élevé pour tout le monde.

Setlist

1. C’est tellement simple

2. M. Brownstone

3. Démocratie chinoise

4. Bienvenue dans la jungle

5. Slither (couverture Velvet Revolver)

6. Double Talkin ’Jive

7. Mieux

8. Étranglé

9. Live and Let Die (couverture des ailes)

10. Tu es fou (version lente)

11. Rocket Queen

12. Tu pourrais être à moi

13. So Fine

14. Guerre civile

15. Cheval mort

16. Slash Guitar Solo

17. Sweet Child O ’Mine

18. November Rain

19. Knockin ‘on Heaven’s Door (couverture de Bob Dylan)

20. Nightrain

Encore:

21. Ne pleure pas

22. Patience