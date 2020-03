Guns N ‘Roses annonce des dates de tournée reportées pour l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud

GUNS N ‘ROSES ont annoncé les dates reportées de leur tournée récemment reportée en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le trek, qui devait initialement avoir lieu en mars et avril, a été interrompu en raison de la pandémie de coronavirus qui a stoppé presque complètement l’industrie mondiale du concert. Les nouveaux spectacles auront lieu en novembre et décembre, tous les billets originaux étant honorés pour les dates reprogrammées.

GUNS N ‘ROSES a tweeté un lien vers la page de la tournée sur le site Web officiel du groupe et a inclus le message suivant: “GNR fam, nous annonçons de nouvelles dates de tournée # GNR2020 reprogrammées. Conservez vos billets, à bientôt “

Dates de tournée reprogrammées:

08 novembre – Punta Cana, République dominicaine – Hard Rock Hotel And Casino



15 novembre – San Jose, Costa Rica – Estadio Ricardo Saprissa



18 novembre – Guatemala, Guatemala – Estadio Cementos Progreso



21 novembre – Quito, Équateur – Estadio Olimpico Atahualpa



24 novembre – Lima, Pérou – Estadio Universidad San Marcos



27 novembre – Santiago, Chili – Lollaplaooza



04 décembre – Sao Paulo, Brésil – Lollapalooza



06 décembre – Bogota, Colombie – Pique-nique Estereo

GUNS N ‘ROSES” “Pas dans cette vie” tournée, qui a commencé il y a quatre ans, est récemment devenue la troisième tournée la plus rentable de l’histoire de Billboard Boxscore.

Lancé en avril 2016, “Pas dans cette vie” propose des membres de la gamme classique Sabrer, Duff McKagan et chanteur Axl Rose soutenu par le guitariste Richard Fortus, le batteur Frank Ferrer, claviériste Dizzy Reed et deuxième claviériste Melissa Reese.

PISTOLETS a entamé sa tournée de retrouvailles longtemps attendue avec une émission de club à Hollywood et des apparitions à Las Vegas et en Californie Coachella Festival.

Le groupe travaillerait désormais sur un nouvel album studio – le premier sous la PISTOLETS bannière depuis 2008 “Démocratie chinoise” et le premier à présenter Rose, Sabrer et McKagan depuis 1993.



GNR fam, nous annonçons de nouvelles dates de tournée # GNR2020 reprogrammées. Conservez vos billets, à bientôt ⚡️https: //t.co/h6944iWjQJ pic.twitter.com/nJRo9YABoh

– Guns N ‘Roses (@gunsnroses) 16 mars 2020



