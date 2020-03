Guns N ‘Roses annonce des dates de tournée sud-américaines reprogrammées

Guns N ’Roses a annoncé les dates reportées de sa tournée récemment reportée en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le trek, qui devait initialement avoir lieu en mars et avril, a été interrompu en raison de la pandémie de coronavirus qui a stoppé presque complètement l’industrie mondiale du concert.

Les nouveaux spectacles auront lieu en novembre et décembre 2020, tous les billets originaux étant honorés pour les dates reprogrammées.

Guns N ’Roses a tweeté un lien vers la page de la tournée sur le groupe site officiel et comprenait le message suivant: “GNR fam, nous annonçons de nouvelles dates de tournée # GNR2020 reprogrammées. Conservez vos billets, à bientôt. » L’annonce officielle indique également que le spectacle du groupe au Costa Rica «a été reporté en raison des instructions du gouvernement. Il sera reporté à la fin de l’année, alors gardez vos billets. »

La tournée ‘Not In This Lifetime’ du groupe, qui a commencé il y a quatre ans, est récemment devenue la tournée n ° 3 la plus rentable de l’histoire de Billboard Boxscore. Lancé en avril 2016, ‘Not in This Lifetime’ présente les membres classiques de la formation Slash, Duff McKagan et le chanteur Axl Rose, soutenus par le guitariste Richard Fortus, le batteur Frank Ferrer, le claviériste Dizzy Reed et la deuxième claviériste Melissa Reese.

La tenue légendaire a lancé sa tournée de retrouvailles longtemps attendue avec une émission de club à Hollywood et des apparitions à Las Vegas et au festival Coachella en Californie en 2016.

Les dates de Guns N ’Roses reprogrammées en Amérique centrale et en Amérique du Sud sont les suivantes:

08 novembre – Punta Cana, République dominicaine – Hard Rock Hotel And Casino

15 novembre – San Jose, Costa Rica – Estadio Ricardo Saprissa

18 novembre – Guatemala, Guatemala – Estadio Cementos Progreso

21 novembre – Quito, Équateur – Estadio Olimpico Atahualpa

24 novembre – Lima, Pérou – Estadio Universidad San Marcos

27 novembre – Santiago, Chili – Lollaplaooza

04 décembre – Sao Paulo, Brésil – Lollapalooza

06 décembre – Bogota, Colombie – Pique-nique Estereo.

