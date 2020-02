Guns N ‘Roses annonce une tournée du stade nord-américain de l’été 2020

GUNS N ‘ROSES a annoncé des dates en Amérique du Nord dans le cadre de sa tournée mondiale épique des stades 2020 cet été. Les artistes puissants apporteront leur son de signature et leur domination sans inhibition à des millions de fans à travers le monde à partir de mars à Mexico. Le colossal GUNS N ‘ROSES La tournée 2020 traversera Toronto, Chicago, Atlanta, Los Angeles, Lisbonne, Londres, Prague et bien d’autres. GN’R sera le tout premier groupe de rock à se produire au Los Angeles SoFi Stadium tant attendu et frappera le MetLife Stadium sur la côte opposée, domicile du Giants de New York et Jets de New York.

Citi est la carte de crédit officielle de prévente du GUNS N ‘ROSES Tournée 2020. En tant que tel, Citi les titulaires de carte auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 4 février à 12 h. heure locale jusqu’au jeudi 6 février à 22 h heure locale Citi Entertainment. Au Canada, American Express Les membres de la carte auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 4 février à 12 h. heure locale jusqu’au jeudi 6 février à 22 h heure locale.

Les billets sont en vente au grand public pour les dates nord-américaines à partir du vendredi 7 février à 12 h. heure locale à LiveNation.com. Les billets sont en vente maintenant pour les dates annoncées en Amérique latine, en Amérique du Sud et en Europe.

Dates de tournée nord-américaine récemment annoncées:

04 juillet – Milwaukee, WI – Summerfest



08 juillet – Philadelphie, PA – Citizens Bank Park



11 juillet – Détroit, MI – Comerica Park



13 juillet – Toronto, ON – Rogers Centre



16 juillet – Washington, DC – Nationals Park



18 juillet – East Rutherford, NJ – Metlife Stadium



21 juillet – Boston, MA – Fenway Park



24 juillet – Minneapolis, MN – Champ cible



26 juillet – Chicago, IL – Wrigley Field



29 juillet – Denver, CO – Dick’s Sporting Goods Park



02 août – Seattle, WA – T-Mobile Park



05 août – San Francisco, Californie – Oracle Park



08 août – Los Angeles, CA – Sofi Stadium



12 août – Atlanta, GA – Bobby Dodd Stadium à Historic Grant Field



15 août – Tampa, Floride – Raymond James Stadium



18 août – Arlington, TX – Globe Life Field



21 août – Indianapolis, IN – Lucas Oil Stadium



23 août – Fargo, ND – FargoDome



26 août – Missoula, MT – Grizzly Stadium

GUNS N ‘ROSES” “Pas dans cette vie” tournée, qui a commencé il y a quatre ans, est récemment devenue la troisième tournée la plus rentable de l’histoire de Billboard Boxscore.

Lancé en avril 2016, “Pas dans cette vie” propose des membres de la gamme classique Sabrer, Duff McKagan et chanteur Axl Rose soutenu par le guitariste Richard Fortus, le batteur Frank Ferrer, claviériste Dizzy Reed et deuxième claviériste Melissa Reese.

Environ 70 personnes voyagent avec le “Pas dans cette vie” montrer en plus des camionneurs; ce nombre s’élève à plus de cinq cents, y compris les travailleurs locaux, par date de présentation une fois la restauration, la sécurité, etc. prises en compte, selon le GN’R directeur de production de la tournée, Dale “Opie” Skjerseth.

PISTOLETS a entamé sa tournée de retrouvailles longtemps attendue avec une émission de club à Hollywood et des apparitions à Las Vegas et en Californie Coachella Festival.

Le groupe travaillerait désormais sur un nouvel album studio – le premier sous la PISTOLETS bannière depuis 2008 “Démocratie chinoise” et le premier à présenter Rose, Sabrer et McKagan depuis 1993.

Crédit photo: Katarina Benzova

