Guns N Roses annonce une tournée du stade nord-américain de l’été 2020

Guns N ’Roses a annoncé des dates nord-américaines dans le cadre de sa tournée mondiale épique 2020 dans les stades cet été. Les interprètes puissants apportera leur son de signature et leur domination sans inhibition à des millions de fans à travers le monde à partir de mars à Mexico.

La colossale tournée Guns N ’Roses 2020 traversera Toronto, Chicago, Atlanta, Los Angeles, Lisbonne, Londres, Prague et bien d’autres encore. GN’R sera le tout premier groupe de rock à se produire au Los Angeles SoFi Stadium tant attendu et frappera le MetLife Stadium sur la côte opposée, domicile des Giants de New York et des Jets de New York.

Citi est la carte de crédit officielle en prévente de la tournée Guns N ’Roses 2020. À ce titre, les membres de la carte Citi auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 4 février à 12 heures. heure locale jusqu’au jeudi 6 février à 22 h heure locale via Citi Entertainment. Au Canada, les membres de la carte American Express auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 4 février à 12 h. heure locale jusqu’au jeudi 6 février à 22 heures heure locale.

Les billets seront mis en vente au grand public pour les dates nord-américaines à partir du vendredi 7 février à 12 h. heure locale. Les tickets sont en vente maintenant pour les dates annoncées en Amérique latine, en Amérique du Sud et en Europe.

Les dates de la tournée nord-américaine Guns N ’Roses 2020 nouvellement annoncées sont les suivantes:

04 juillet – Milwaukee, WI – Summerfest

08 juillet – Philadelphie, PA – Citizens Bank Park

11 juillet – Détroit, MI – Comerica Park

13 juillet – Toronto, ON – Rogers Centre

16 juillet – Washington, DC – Nationals Park

18 juillet – East Rutherford, NJ – Metlife Stadium

21 juillet – Boston, MA – Fenway Park

24 juillet – Minneapolis, MN – Champ cible

26 juillet – Chicago, IL – Wrigley Field

29 juillet – Denver, CO – Dick’s Sporting Goods Park

02 août – Seattle, WA – T-Mobile Park

05 août – San Francisco, Californie – Oracle Park

08 août – Los Angeles, CA – Sofi Stadium

12 août – Atlanta, GA – Bobby Dodd Stadium à Historic Grant Field

15 août – Tampa, Floride – Raymond James Stadium

18 août – Arlington, TX – Globe Life Field

21 août – Indianapolis, IN – Lucas Oil Stadium

23 août – Fargo, ND – FargoDome

26 août – Missoula, MT – Grizzly Stadium.

Écoutez le meilleur de Guns N ’Roses sur Apple Music et Spotify.