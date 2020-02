Guns N ’Roses annonce une tournée nord-américaine

Guns N ’Roses fera une tournée en Amérique du Nord cet été. La nouvelle série de dates fait suite à une série précédemment annoncée en Europe et en Amérique centrale et du Sud. Les spectacles du stade et du festival commencent au Summerfest de Milwaukee le 4 juillet et se terminent au Grizzly Stadium de Missoula le 26 août. Consultez leur itinéraire complet ci-dessous et trouvez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

L’année dernière, le groupe a sorti une réédition massive de son premier album de 1987, Appetite for Destruction. (Il a omis le controversé «One in a Million».) Le groupe est en tournée depuis sa réforme à Coachella en 2015.

Lisez “Revisiter le magnifique excès de Guns N ‘Roses” Utilisez votre trilogie vidéo Illusion “dans le Pitch.

Guns N ’Roses:

03-14 Mexico, Mexique – Vive Latino Festival

03-18 San Jose, Costa Rica – Estadio Ricardo Saprissa Ayma

03-21 Quito, Équateur – Estadio Olimpico Atahualpa

03-24 Lima, Pérou – Estadio Universidad San Marcos

03-27 Santiago, Chili – Lollapalooza

03-29 Buenos Aires, Argentine – Lollapalooza

04-03 Sao Paolo, Brésil – Lollapalooza

04-05 Bogota, Colombie – Pique-nique Estereo

04-08 Guatemala City, Guatemala – Estadio Cementos Progreso

04-11 Punta Cana, République dominicaine – Hard Rock Hotel and Casino

05-20 Lisbonne, Portugal – Passeio Martimo De Alges

05-23 Séville, Espagne – Estadio Benito Villamarin

05-26 Munich, Allemagne – Olympiastadion

05-29 Londres, Angleterre – Tottenham Hotspur Stadium

05-30 Londres, Angleterre – Tottenham Hotspur Stadium

06-02 Hambourg, Allemagne – Volksparkstadion

06-06 Solvesborg, Suède – Sweden Rock Festival

06-09 Vienne, Autriche – Stade Ernst Happel

06-12 Firenze, Italie – Firenze Rocks

06-14 Berne, Suisse – Stade de Suisse

06-17 Varsovie, Pologne – PGE Narodowy

06-19 Prague, Tchéquie – Letnany Airport

06-21 Landgraaf, Pays-Bas – Pinkpop

06-25 Glasgow, Ecosse – Glasgow Green

06-27 Dublin, Irlande – Marlay Park

07-04 Milwaukee, WI – Summerfest

07-08 Philadelphie, PA – Citizens Bank Park

07-11 Détroit, MI – Comerica Park

07-13 Toronto, Canada – Rogers Centre

07-16 Washington, DC – Nationals Park

07-18 East Rutherford, NJ – Metlife Stadium

07-21 Boston, MA – Fenway Park

07-24 Minneapolis, MN – Champ cible

07-26 Chicago, IL – Wrigley Field

07-29 Commerce City, CO – Dick’s Sporting Good Park

08-02 Seattle, WA – T-Mobile Park

08-05 San Francisco, Californie – Oracle Park

08-8 Los Angeles, Californie – Sofi Stadium

08-12 Atlanta, Géorgie – Bobby Dodd Stadium à Historic Grant Field

08-15 Tampa, Floride – Raymond James Stadium

08-18 Arlington, TX – Globe Life Field

08-21 Indianapolis, IN – Lucas Oil Stadium

08-23 Fargo, ND – FargoDome

08-26 Missoula, MT – Stade Grizzly

.