Guns N ‘Roses dédie “Knockin’ on Heaven’s Door” à Kobe Bryant et sa fille

Ce dimanche 2 février marque la semaine de la mort tragique de Kobe Bryant, le célèbre ancien joueur des Lakers qui a perdu la vie dans un accident d’hélicoptère avec 8 autres personnes avec qui il voyageait et dont sa fille Gianna Maria-Onore, 13 ans.

La mort de «Black Mamba» a provoqué un choc mondial, donc Depuis plusieurs jours, plusieurs artistes et fans ont la responsabilité d’honorer la mémoire de Kobe Bryan avec des hommages et des hommages. L’un d’eux était en charge de Guns N ’Roses, le groupe commandé par Axl Rose, qui a récemment a dédié la chanson “Knockin ‘on Heaven’s Door” à Kobe Bryant, sa fille Gigi et les autres victimes de l’accident d’avion.

C’était le 31 janvier dernier Bud Light Super Bowl Fest –Un festival avant le Super Bowl et qui a duré trois jours–, où le groupe américain a joué sa version populaire de la chanson de Bob Dylan, dans le cas où ils étaient l’acte principal de cette nuit.

“Je veux dédier cela à Kobe et à sa fille et à tous les passagers du vol … à leurs familles et à toutes les personnes touchées par ce terrible événement”Il a dit à Axl Rose au public pendant la soirée, après avoir commenté comment il avait appris l’accident dans lequel le basketteur et sa fille ont perdu la vie.

Si ce n’était pas déjà trop émotif, Pendant la représentation de “Knockin ‘on Heaven’s Door”, des photographies de Kobe et Gianna ont été projetées à travers un écran installé sur scène, qui étaient accompagnés de solo de guitare connu avec l’aimable autorisation de Slash. Voici quelques-unes des vidéos laissées par ce motif hommage de Guns N ’Roses.

Alors que les hommages à la mémoire de Kobe continuent, de nombreux fans, joueurs, entraîneurs et autres personnes ont lancé une demande pour que le célèbre ancien joueur des Lakers devienne le logo de la NBA, silhouette qui appartient actuellement à Jerry West, une autre ancienne figure célèbre de la même équipe de basket-ball. Pensez-vous que ce changement est réalisé?