Guns N ‘Roses’ ‘Patience’ en vedette dans l’annonce du Super Bowl de la bière artisanale de Saint Archer

GUNS N ‘ROSES” “La patience” peut être entendu dans Saint Archer Brewing Co.est nouveau super Bowl commercial.

L’annonce, qui présente Saint Archer co-fondateur Paul Rodriguez planche à roulettes à travers Ocean Beach, a été placé pour soutenir le déploiement national de Saint Archer Gold, une nouvelle bière légère premium.

Selon Times Of SanDiego, les 30 secondes “La patience” place est le plus grand investissement Société de boissons Molson Coors, qui a acheté Saint Archer en 2015, a fait une publicité lors du grand match depuis 2009.

“Il n’y a pas de meilleur moyen de présenter une nouvelle marque révolutionnaire que de faire ses débuts lors de l’un des plus grands événements télévisés de l’année”, explique Andrew Walker, vice-président de Au-dessus de la bière premium à Molson Coors. “Nous sommes tous extrêmement enthousiasmés par Saint Archer Gold et son potentiel pour stimuler la croissance dans le segment haut de gamme du marché de la bière légère. Entrer dans ce projet, créer une bière au goût délicieux était notre priorité numéro un; et nous sommes ravis que l’équipe de brassage ait pu créer une bière aussi croustillante et rafraîchissante, mais finalement savoureuse. “

Avec seulement 95 calories, 2,6 grammes de glucides et 4,2% d’ABV, Saint Archer Gold est décrite comme “la bière légère ultime”. Fabriquée avec du houblon noble et juste assez d’amertume de houblon floral, Saint Archer Gold serait “une bière propre, légère, légère en bouche, effervescente et facile à boire”.

“La patience” apparu à l’origine sur GUNS N ‘ROSES‘1988 album “GN’R Lies”, qui était la suite des débuts légendaires de 1987 “Appetit pour la destruction”. L’effort était un pseudo-album en quelque sorte, comprenant quatre chansons de 1986 “Vivre?! * @ Comme un suicide” EP, plus quatre pistes acoustiques inédites.

le “La patience” Le single culmine au n ° 4 du palmarès Billboard Hot 100 et devient rapidement un incontournable du live du groupe.



