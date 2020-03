Guns N ‘Roses se produit au festival Vive Latino de Mexico malgré les problèmes de coronavirus

GUNS N ‘ROSES joué au festival de musique annuel massif de Mexico Vive Latino Samedi soir (14 mars) malgré des milliers de personnes appelant à l’annulation de l’événement à la suite de la pandémie de coronavirus.

Au moins une douzaine d’autres artistes s’étaient retirés du festival samedi matin, mais le Axl Rose-fronted tenue a poursuivi son apparition programmée en jouant un ensemble de 22 chansons qui comprenait la première performance du groupe de “So Fine” depuis 1993.

Vive Latino fondateur et directeur Jordi Puig justifie sa décision d’aller de l’avant avec le festival, en disant à Billboard: “Les autorités nous disent que nous sommes en phase 1 [of the coronavirus epidemic] et nous pouvons aller de l’avant et c’est ce que nous faisons. ” Vive Latino est produit par Ocesa, acquise à la fin de l’année dernière par Live Nation. Live Nation a annoncé il y a quelques jours qu’il suspendait toutes ses tournées au moins jusqu’à la fin du mois de mars.

Maire de Mexico Claudia Sheinbaum a également défendu le choix de ne pas fermer Vive Latino, expliquant que les seules activités massives qui seraient suspendues sont celles qui “n’ont pas d’impact économique”.

“Vive Latino aura lieu ce week-end et certaines autres activités, qui étaient prévues, qui n’ont pas d’impact économique, celles-ci seront reportées. ” Sheinbaum m’a dit. “Pourquoi est-ce Vive Latino continue? Parce que nous sommes encore en phase 1. Il n’est donc pas nécessaire de suspendre les événements de masse. Cependant, les activités qui n’ont aucun impact, il vaut mieux les reporter. “

Selon le Presse associée, chaque personne présente Vive Latino a été vérifié pour la fièvre et une forte odeur de gel antibactérien imprégné dans l’air à l’entrée.

Les organisateurs ont déclaré que plus de 70 000 billets avaient été vendus pour chacun des deux jours du festival.

GUNS N ‘ROSES‘apparence à Vive Latino a eu lieu juste un jour après que les responsables de la santé au Mexique ont déclaré qu’ils envisageaient des restrictions aux frontières pour les Américains qui souhaitent entrer dans leur pays.

Jusqu’à présent, le Mexique a confirmé 26 cas de coronavirus, sans décès. Aux États-Unis, 58 personnes sont décédées.

Plus tôt dans le mois, Le président Donald Trump a déclaré que le coronavirus renforce son argument en faveur de la construction d’un mur entre les États-Unis et le Mexique.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).