Guns N ‘Roses: un concert au Costa Rica annulé à cause des problèmes de coronavirus

Selon Diario Extra, GUNS N ‘ROSES«Le concert du 18 mars à l’Estadio Ricardo Saprissa Ayma à San Jose, au Costa Rica, fait partie des« événements et activités massifs »qui ont été annulés en raison des inquiétudes suscitées par l’épidémie de coronavirus.

Lundi, le président costaricien Carlos Alvarado a déclaré lors d’une conférence de presse que les manifestations de rassemblement de masse dans le pays sont suspendues pendant au moins deux semaines et jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit notamment de concerts, de topes (défilés de chevaux) et de festivals régionaux.

Le Costa Rica a confirmé neuf cas de coronavirus. Trente-quatre personnes sont soupçonnées d’avoir un coronavirus, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, publié dimanche soir.

Plus de 100 000 personnes dans le monde ont contracté le coronavirus et plus de 3 000 personnes sont mortes – la majorité en Chine.

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), le coronavirus se propagerait principalement de personne à personne – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds), et par des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.

L’agence recommande aux gens d’éviter les «contacts étroits» avec quiconque présente des symptômes pseudo-grippaux.

Alors que la maladie officiellement appelée COVID-19 continue de se propager, les organisateurs de concerts ont annulé ou reporté des événements à travers le monde.

Les estimations préliminaires suggèrent que le taux de mortalité associé au COVID-19 se situe entre un et deux pour cent, ce qui est supérieur au taux de mortalité moyen associé aux souches de grippe saisonnière, à environ 0,1 pour cent.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).