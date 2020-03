Gus G .: «Je n’ai jamais eu cette chance de m’asseoir et d’écrire correctement un album avec» Ozzy Osbourne

Virtuose de la guitare grecque Gus G., qui a rejoint Ozzy OsbourneIl y a plus de dix ans, on a demandé au groupe de John’s dans une nouvelle entrevue avec The Metal Voice du Canada de dire qu’il est «malade et fatigué» de répondre à des questions sur son passage avec le légendaire SABBAT NOIR chanteur. Il a répondu (voir la vidéo ci-dessous): “Non. En fait, je ne le suis pas. Si quelqu’un se souvient de moi à ce moment-là, c’est bien. C’était le plus gros concert que j’aie jamais fait, alors comment en avoir marre? Je suis fier de faire partie de OzzyL’histoire de la musique, même si j’ai une petite page dans le livre. Mais j’en suis très fier. Je n’en ai pas marre de ça. Donc je m’en fiche. J’en parle quand les gens me le demandent. C’est quelque chose dont je suis très fier et que j’ai eu à faire dans ma vie. “

On lui a demandé s’il avait entendu Ozzydernier album studio, “Homme ordinaire”, qui présente le producteur Andrew Watt à la guitare, Gus a déclaré: “Je l’ai vérifié quand il est sorti, bien sûr, et j’ai vérifié les singles pendant qu’il les libérait. Je dois dire que j’aime ça. Tout d’abord, je veux dire que je suis heureux d’avoir le voir récupérer et être créatif pendant ses temps d’arrêt. C’était très agréable de voir ça. Je pensais que la production était cool – c’était très dépouillé, je pensais; une sorte de production de type retour aux sources, mais quand même très gros et clair. Je pense qu’il y a de très bonnes chansons sur cet album. «Sous le cimetière», Je pense que c’est une très grosse chanson. “

Gus, qui a joué sur Ozzyalbum de 2010 “Crier”, a déclaré qu’il n’avait pas eu l’occasion de composer de musique avec le chanteur emblématique du heavy metal. “Je pense qu’il aurait été bien d’écrire quelque chose à partir de zéro avec lui”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais eu cette chance de m’asseoir et d’écrire correctement un album. Mais il faut aussi comprendre Ozzy Osbourne, l’artiste solo, n’est pas ce qu’il était dans les années 80 où il avait un groupe. Maintenant, il écrit avec différentes personnes et essaie différentes choses, et je comprends. Il collabore avec beaucoup de producteurs, et c’est cool. Je tire toujours le meilleur de chaque situation. Je veux dire, j’ai joué sur l’un de ses albums, l’un des albums studio. Est-ce cool, que cela soit jamais arrivé? “

Il a été annoncé en avril 2017 que le guitariste Zakk Wylde serait de rejoindre Ozzygroupe de soutien pour toutes ses futures dates d’expositions solo. OsbourneLa gamme de tournées comprend également Rob “Blasko” Nicholson à la basse, Tommy Clufetos sur les tambours et Adam Wakeman sur les claviers.

Wylde rejoint à l’origine OsbourneIl y a plus de trois décennies, le groupe de ‘a soutenu le légendaire chanteur de 1987 à 1995, puis à nouveau en 1998, de 2001 à 2004 et également de 2006 à 2009.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).