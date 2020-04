Gus G. n’est pas sûr de la rapidité avec laquelle l’industrie des concerts peut se remettre de la crise des coronavirus

Virtuose de la guitare grecque Gus G., bien connu dans les cercles rock et métal pour son travail Ozzy Osbourneguitariste et leader de son propre groupe VENT DE FEU, a parlé à Headbangers Lifestyle de la façon dont les événements publics, y compris les concerts, pourraient être affectés une fois que la crise des coronavirus se serait calmée.

“Il est vraiment difficile de prédire comment les choses vont se dérouler”, a-t-il déclaré. “Une chose est sûre: il y aura des dégâts. Je ne sais pas à quelle vitesse l’industrie du live pourra se relever après cette pandémie. Je ne sais pas combien de personnes cesseront leurs activités. Peut-être des événements en direct va recommencer à plus petite échelle et dans de petits clubs et se développer lentement. Nous verrons. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des conseils pour tuer le temps en quarantaine, Gus a déclaré: “Je suis en lock-out depuis plus de trois semaines maintenant. Je suis avec ma femme et nos chats, donc le temps passe bien. Je pense que je le gère bien. J’espère que tout le monde l’est aussi. Ce que je fais, c’est jouer guitare, faire de l’exercice, regarder des films et jouer avec mes chats Oh, ouais et le sexe – beaucoup! [Laughs] Je vous suggère donc de faire des choses comme ça, ou peut-être de lire des livres, de commencer un passe-temps que vous avez toujours voulu mais que vous n’avez jamais eu le temps dans le passé. Et si vous êtes seul et n’avez pas de partenaire, vous vous masturberez probablement jusqu’à ce que vous deveniez aveugle. “

La pandémie de coronavirus a affecté l’industrie de la musique de manière considérable, avec presque tous les spectacles et festivals en direct annulés ou reportés.

Selon Variety, une étude d’une firme de recherche sur les sports et les événements Recherche de performance a révélé lors d’une enquête auprès de 1 000 consommateurs aux États-Unis que “44% des répondants ont déclaré qu’ils assisteraient à moins de grands événements publics, même une fois CDC, 38% déclarant qu’ils assisteraient à peu près au même nombre et 18% déclarant qu’ils y assisteraient davantage. Et 47% ont convenu que l’idée d’aller à un événement public majeur “me fera peur pendant longtemps”. “

VENT DE FEULe neuvième album studio éponyme sera disponible le 15 mai.

Le groupe s’est récemment séparé du guitariste / claviériste Bob Katsionis et chanteur Henning Basse.

VENT DE FEULe nouveau chanteur de Herbie Langhans, qui a déjà joué avec AVANTASIA et SINBREED.

