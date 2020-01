Gustavo Dudamel et LA Phil remportent un Grammy Award pour «Sustain»

Gustavo Dudamel et le Los Angeles Philharmonic ont remporté hier soir le Grammy Award de la meilleure performance orchestrale pour le sustain par Andrew Norman. Créé et enregistré au Walt Disney Concert Hall en octobre 2018, en tant que commande pour la saison du centenaire du Los Angeles Philharmonic, Sustain a été salué comme «un nouveau chef-d’œuvre américain» par The New Yorker, «sublime» par le New York Times, et “Une expérience acoustique proche du corps qui ressemble et ressemble à l’avenir que nous voulons …” par le Los Angeles Times.

Gustavo Dudamel a déclaré: “Andrew Norman est un talent extraordinaire et un membre essentiel de notre famille LA Phil et nous sommes tous très fiers d’avoir pu commander, créer et enregistrer ce magnifique travail de son.”

Dans ses notes de programme, le compositeur Andrew Norman a décrit ses pensées lors de l’écriture de Sustain comme suit:

«Ma première pensée en écrivant Sustain a été d’imaginer le public qui siégera dans le Walt Disney Concert Hall dans cent ans, pendant la 200e saison du Los Angeles Philharmonic. Que signifie se rassembler en communauté et écouter un orchestre en 2118? En quoi les oreilles et l’esprit de ces personnes seront-ils différents des nôtres? Comment seront-ils les mêmes? Comment leurs notions de temps et d’espace, de son et d’histoire seront-elles façonnées par le monde qui les entoure, et à quoi ressemblera ce monde en dehors de la salle? Quelle place l’art de la représentation symphonique en direct aura-t-il dans une telle société? »

“Nous, à ce moment critique de notre histoire, ne faisons pas assez pour soutenir la planète”

«… Et cette réflexion m’a amené à ce qui est peut-être au cœur de cette pièce: le monde naturel. À mi-chemin de l’écriture de Sustain, j’ai découvert que j’écrivais vraiment un article sur la terre, et ma – et notre – relation avec elle. Tout le travail que je faisais avec de longues périodes musicales… était à bien des égards ma tentative de nous placer, les auditeurs de Walt Disney Concert Hall, par rapport à des choses dans la nature qui sont insondablement plus grandes et plus longues que nous. Et s’il y a un sentiment de tristesse ou de perte qui imprègne cette musique, cela vient du fait que nous, à ce moment critique de notre histoire, ne faisons pas assez pour soutenir la planète qui nous soutient, que nous ne préparons pas notre maison pour ceux qui l’habiteront dans les cent, mille ou millions d’années à venir… »

Gustavo Dudamel et le Los Angeles Philharmonic

Gustavo Dudamel est directeur musical et artistique du Los Angeles Philharmonic. Il est motivé par la conviction que la musique a le pouvoir de transformer des vies, d’inspirer et de changer le monde. Sous sa direction, le Los Angeles Philharmonic a su se tailler une place parmi les meilleurs orchestres au monde. Alors que Gustavo Dudamel entame sa deuxième décennie avec l’orchestre, ayant récemment prolongé son contrat jusqu’à la saison 2025/26, ils continuent de repousser les limites, apportant de nouveaux sons, voix et visages dans la salle de concert. Au pays comme à l’étranger, le Los Angeles Philharmonic ouvre la voie à une programmation novatrice et diversifiée, sur scène et dans la communauté, qui reflète le talent artistique de l’orchestre et illustre sa vision. 2019/20 marque la 101e saison de l’orchestre.