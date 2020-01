Gustavo Dudamel renouvelle son contrat avec LA Philharmonic

Le chef d’orchestre charismatique Gustavo Dudamel a prolongé son contrat avec le Los Angeles Philharmonic tout au long de la saison 2025-2026.

En 2009, à seulement 28 ans, Dudamel est devenu le directeur musical de la philharmonie. Il avait à l’origine un contrat de cinq ans, qui a d’abord été prolongé tout au long de la saison 2018-19 avant d’être à nouveau prolongé à mi-chemin en 2022.

Avec la dernière extension, Dudamel est également devenu le directeur artistique de la philharmonie.

Dudamel serait bien payé pour ses efforts. En 2016, il aurait gagné 3 millions de dollars par an. Dans le même temps, il a été félicité pour l’audace de sa vision et l’extension du répertoire de son orchestre.

Le chef d’orchestre a également été félicité pour sa contribution à l’éducation musicale. En 2007, le LA Phil a fondé Youth Orchestra Los Angeles, qui soutient actuellement plus de 1 200 musiciens en herbe dans la région sur quatre sites, avec un cinquième prévu à Inglewood. L’orchestre des jeunes a été modelé sur «El Sistema», un programme pour les jeunes créé dans le Venezuela natal de Dudamel.

Parallèlement à l’annonce, Dudamel a publié une déclaration.

Il a déclaré: «Nous avons une occasion unique et une responsabilité à Los Angeles d’unir l’âme des Amériques, de construire et de renforcer des ponts musicaux et éducatifs avec nos frères et sœurs ici à Los Angeles et au-delà. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais j’ai hâte de relever les défis à venir et de partager de plus beaux moments ensemble, main dans la main avec mon orchestre extraordinaire et notre équipe de direction. »

Chad Smith, qui est le directeur général de la philharmonie, a également fait une déclaration. Il a déclaré: «Il y a quinze ans, Gustavo et moi avons planifié notre premier concert ensemble ici – pour ses débuts aux États-Unis au Hollywood Bowl. Et quel extraordinaire voyage ensemble cela a été. »

Né à Barquisimeto, au Venezuela, Dudamel est également un violoniste accompli. En 2015, il a dirigé la musique d’ouverture et de clôture du film Star Wars Episode VII: The Force Awakens, et un an plus tard, il a joué au Super Bowl aux côtés de Coldplay, Beyoncé et Bruno Mars.