Gwar Pokes s’amuse chez Donald Trump pour ses commentaires sur le “ désinfectant ”

GWAR a publié une “annonce de service public” se moquant de Le président Donald TrumpLa récente suggestion de désinfectant pourrait être «injectée» dans le corps afin de traiter le coronavirus.

Atout a fait ces remarques sur le désinfectant jeudi, après qu’un responsable a présenté les résultats d’une recherche gouvernementale qui a montré que le COVID-19 pouvait être tué en quelques minutes par l’eau de Javel.

“Je vois le désinfectant là où il le met hors service en une minute. Une minute,” Atout m’a dit. “Et est-il possible de faire quelque chose comme ça, par injection à l’intérieur ou presque un nettoyage?”

Plus tôt dans la journée, le Twitter GWAR a partagé une vidéo du batteur Jizmak Da Gusha disant à la caméra: “Hé, tout le monde, c’est Jizmak de GWAR venir à vous avec un autre PSA pour le COVID-19.

“C’était vraiment génial d’entendre notre président américain dire qu’il était normal d’utiliser, vous savez, de l’eau de Javel comme nettoyant ou comme drogue. Je veux dire, GWARl’utilise depuis toujours comme drogue, c’est donc ça. Vous pouvez l’inhaler. C’est une façon amusante. Vous pouvez essayer de le fumer, le tirer… Évidemment, boire c’est le meilleur. C’est ce que j’aime faire – il suffit de prendre la grosse vieille bouteille et de s’éloigner…

“Donc, si vous voulez rester à l’abri du COVID-19, buvez de l’eau de Javel, tirez-le, fumez. Comme je l’ai déjà dit, GWAR fait tout le chemin. “

“Très bien, les gens. Soyez en sécurité, mais restez malade.”

Le vendredi, Atout a déclaré aux journalistes à propos de ses remarques désinfectantes originales: “Je posais une question sarcastique à des journalistes comme vous juste pour voir ce qui allait se passer.”

Lors du point de presse COVID-19 de lundi, un journaliste a souligné Atout que la hotline d’urgence de l’état du Maryland avait reçu des centaines d’appels ces derniers jours pour obtenir des conseils sur les commentaires du président.

“Je ne peux pas imaginer pourquoi” Atout dit, se déplaçant rapidement. “Je ne peux pas imaginer ça.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pris la responsabilité de l’augmentation des appels, Atout répondit: “Non, je ne le fais pas.”



BOIRE DE JAVEL !!! Retweetez donc vos soi-disant amis le savent aussi! Un autre grand PSA de JiZMak Da Gusha. #GWAR #DrinkBleach # Covid19 @JiZMakOfficial pic.twitter.com/Ijg9FEEr03 – GWAR (@gwar) 29 avril 2020

