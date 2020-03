HAIM annonce un nouvel album Women in Music Pt. III

HAIM a annoncé son troisième album: Women in Music Pt. III est sorti le 24 avril (via Columbia). Découvrez la couverture de l’album, tournée par un ami de la famille et un collaborateur fréquent, Paul Thomas Anderson, ci-dessous. Retrouvez les éditions physiques de WIMPIII sur Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Women in Music Pt. III suit le record de HAIM en 2017, Something to Tell You. L’album comprend «Summer Girl», «Now I’m in It» et «Hallelujah», ainsi qu’une nouvelle chanson qui sortira demain (3 mars) et intitulée «The Steps». Le nouveau disque est produit par Danielle Haim, Rostam et Ariel Rechtshaid.

Lisez l’interview «Danielle Haim sur la collaboration avec le père de la mariée de Vampire Weekend» sur le terrain.

