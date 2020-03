HAIM annonce un nouvel album «Women In Music Pt. III »

HAIM a révélé les détails de son troisième album, Women in Music Pt. III, qui sortira le 24 avril via Polydor.

La pochette de l’album a été tournée par leur collaborateur habituel et célèbre réalisateur, Paul Thomas Anderson, qui a également dirigé leurs précédents clips pour «Summer Girl» et “Now I’m In It” et “Night So Long”, entre autres.

La pochette présente les trois sœurs Haim au célèbre Canters deli à Los Angeles, avec le trio enfilant des tabliers de cuisine, prêts à servir de la charcuterie.

Women in Music Pt. III inclura les singles précédemment partagés, “Summer Girl”, “Now I’m in It” et “Hallelujah” ainsi qu’une nouvelle chanson que le groupe sortira demain (3 mars), intitulée “The Steps”.

Après leur sortie en 2017, Something to Tell You, le nouvel album est produit par les fréquents collaborateurs du trio, dont Rostam Batmanglij, le membre du groupe Danielle Haim et Ariel Rechtshaid, la productrice du Vampire Weekend et la partenaire romantique de Danielle. La bataille précédente de Rechtshaid contre le cancer a également inspiré le récent single de HAIM, «Summer Girl».

Le trio a lentement sorti quelques singles tout au long de 2019 avant l’arrivée de la nouvelle d’un album officiel. Comme ils l’ont dit à Clash Magazine dans une récente interview:

“C’est tellement plus facile maintenant de [put songs out as and when] – il n’y a pas autant de paperasse », a déclaré Alana Haim. “Nous ne l’avons même pas dit à notre direction ou à notre label; nous étions juste comme, “Nous allons faire cette chose et l’éteindre.” Ce fut un processus vraiment, vraiment amusant d’être comme, c’est ce que c’est. “

Leur nouvelle musique indique également un nouveau personnel [and poppier] direction du groupe, de la douce «Summer Girl» à la charge émotionnelle de «Hallelujah».

“J’ai l’impression que ce que je voulais vraiment réaliser était de m’ouvrir vraiment et d’être un peu plus ouvert à mes sentiments et émotions”, a-t-elle déclaré à Clash. “Ça va être si difficile pour moi de chanter en direct.”

Women In Music Pt. III devrait sortir le 24 avril et peut être précommandé ici.