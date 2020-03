HAIM annonce une tournée de charcuterie à cinq dates aux États-Unis

HAIM a annoncé une mini-tournée se déroulant dans cinq charcuteries à venir à travers l’Amérique. Le groupe, qui a diffusé les informations plus tôt dans la journée sur Instagram, débutera sa tournée à New York demain, 10 mars, suivie de spectacles à Washington, DC (11 mars), Chicago (12 mars), ainsi qu’à venir. -dates annoncées Denver et Los Angeles.

Les fans peuvent inscrivez-vous ici avec le lieu auquel ils souhaitent participer. L’annonce du groupe précède leur nouvel album, Women In Music Pt. III, qui sortira le 24 avril via Polydor / Columbia.

Bien que le choix du lieu puisse sembler improbable au premier abord, il convient de noter que le tout premier spectacle en direct de HAIM était au célèbre Canter’s Deli de Los Angeles, en 2000 lorsque les sœurs étaient des enfants, comme ils l’ont rappelé aux fans aujourd’hui sur Instagram.

“Nous n’avons jamais rien fait de tel auparavant, alors réunissons-nous tous et mangeons de la soupe de boule de matzo et nous vous jouerons quelques chansons en direct”, ont-ils ajouté, taquinant, “Peut-être de nouvelles?”. À juste titre, l’image de couverture de Women In Music Pt. III présente Estee, Danielle et Alana Haim derrière le comptoir de Canter’s, avec des tabliers.

La photo a été prise par le célèbre réalisateur Paul Thomas Anderson, qui a également collaboré avec le groupe sur plusieurs de leurs clips, y compris ceux de leurs quatre nouveaux singles: ‘Summer Girl’, ‘Now I’m In It’, ‘Hallelujah’, et, plus récemment, ‘Les marches’.

Prévu pour une date de sortie le 24 avril, le troisième album très attendu de HAIM, Women In Music Pt. III, a été annoncé au début du mois. Bien qu’une liste complète des titres n’ait pas encore été publiée, des interviews récentes ont révélé que l’album trouve les sœurs dans une période beaucoup plus introspective. Cela étant dit, les nouveaux singles de l’album reflètent également que le groupe peut évoluer dans une direction plus pop-forward, sur le plan sonore.

Bien que les billets soient inévitablement très limités pour les spectacles de charcuterie intimes de HAIM, les fans peuvent voir les sœurs cet été dans une variété de festivals, notamment le Latitude Festival du Royaume-Uni, le Mad Cool Festival de Madrid et NOS Alive à Lisbonne, qui auront tous lieu en juillet.

Women In Music Pt. III devrait sortir le 24 avril et peut être précommandé ici.