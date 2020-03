HAIM joue des spectacles à Delis

HAIM a annoncé une série de spectacles qu’ils joueront dans des épiceries fines à travers les États-Unis. Les cinq arrêts de charcuterie auront lieu à New York, Washington, D.C., Chicago, Denver et Los Angeles. “Nous n’avons jamais rien fait de tel auparavant”, a écrit le groupe, “alors réunissons-nous tous et mangeons de la soupe de boule de matzo et nous vous jouerons quelques chansons en direct. Peut-être quelques nouveaux ?? ” Consultez l’affiche du Deli Tour de HAIM ci-dessous.

HAIM a récemment révélé le titre et la date de sortie de leur troisième album: Women in Music Pt. III est sorti le 24 avril. Le disque, qui suit Quelque chose pour vous dire, comprend “Summer Girl”, “Maintenant j’y suis”, “Alléluia” et “The Steps”.

Écoutez le podcast In Sight Out de Pitchfork avec HAIM.

