HAIM partage un clip pour la nouvelle chanson «The Steps»

HAIM vient de partager un quatrième single, “The Steps”, suite à l’annonce officielle de leur nouvel album, Women in Music Pt. III, hier.

‘The Steps’ pousse la guitare au premier plan comme jamais auparavant. Le résultat est l’une des chansons les plus rapides et les plus lourdes de Haim à ce jour. ‘The Steps’ a été écrit par le groupe avec des collaborateurs de longue date Ariel Rechsthaid et Rostam Batmanglij.

Le trio basé à Los Angeles a également publié une vidéo pour la nouvelle chanson. Comme pour «Summer Girl», «Now I’m In It» et «Night So Long», HAIM a fait appel au célèbre réalisateur Paul Thomas Anderson pour diriger la vidéo de «Steps».

‘The Steps’ raconte l’histoire d’un couple défaillant. “Chaque fois que je pense que j’ai fait les pas / tu finis par m’en vouloir d’avoir fait un gâchis / je ne comprends pas pourquoi tu ne me comprends pas”, chante le trio. Bien que l’avenir de la relation semble sombre, la chanson conserve une essence d’espoir, avec les paroles: “Si je vais à droite et que vous allez à gauche / Hé, je sais que nous nous reverrons.”

En tant que premier single du groupe à sortir en 2020, ‘The Steps’ suit trois nouveaux morceaux déjà sortis: ‘Summer Girl’, ‘Now I’m in It’ et ‘Hallelujah’ – qui font tous allusion au fait que Women in Musique Pt. III peut offrir un son plus pop-forward que les albums précédents du groupe, avec de nombreux retours sonores.

Comme confirmé hier, Women in Music Pt. III, qui sera disponible le 24 avril (Polydor / Columbia), a été produit par Danielle Haim, ainsi que par les fréquents collaborateurs du groupe Rostam (de Discovery et anciennement Vampire Weekend), et Ariel Rechtshaid, dont les crédits incluent Madonna, Solange Knowles et U2.

S’exprimant sur le titre du nouvel album, Danielle a partagé: «Le nom m’est venu dans un rêve et je me suis réveillé en riant alors j’ai dit à mes sœurs». Alana a ajouté: «J’ai aimé parce que nous sommes littéralement des femmes dans la musique et nous sommes toujours écrites de cette façon, donc ça semblait cool de se l’approprier et de contrôler le récit. Cela m’a fait réfléchir davantage à certaines de nos expériences. » Et Este a déclaré: «Je pensais juste que c’était drôle, et les initiales sont WIMP3. Wimp est un mot hilarant. “

HAIM sera également sur la route cet été pour soutenir le nouvel album, jouant un certain nombre de dates de festivals au Royaume-Uni et en Europe, y compris une vedette à Latitude le 17 juillet, avec d’autres dates à venir.

Women In Music Pt. III devrait sortir le 24 avril et peut être précommandé ici.