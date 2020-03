HAIM Partager la vidéo de la nouvelle chanson «The Steps»: Regarder

HAIM a partagé sa quatrième offre de son prochain album. «The Steps» est accompagné d’un clip vidéo co-réalisé par Danielle Haim et Paul Thomas Anderson. Regardez ci-dessous. Le nouveau morceau fait suite à l’annonce officielle de Women in Music Pt. III, qui arrive le 24 avril via Columbia.

Women in Music Pt. III est la suite de l’album HAIM de 2017, Something to Tell You. Il comprend les «Summer Girl», «Now I’m’s It», et «Allelujah». Danielle Haim, Rostam et Ariel Rechtshaid ont coproduit le nouvel album.

Lisez l’interview «Danielle Haim sur la collaboration avec le père de la mariée de Vampire Weekend» sur le terrain.

