HAIM retarde la sortie d’un nouvel album en raison d’un coronavirus

HAIM repousse la date de sortie de son troisième album Women in Music Pt. III. Le record, initialement prévu pour une sortie le 24 avril, arrivera maintenant en été, “en raison de tout ce qui se passe avec COVID-19 et de la nature changeante des politiques de voyage et des quarantaines à travers le monde”, a écrit le trio. Trouvez la note de HAIM ci-dessous.

Women in Music Pt. III comprend «Summer Girl», «Now I’m in It», «Hallelujah» et «The Steps». Le trio a récemment présenté une poignée de spectacles dans des épiceries fines.

Retrouvez «13 performances live et films de concert à diffuser pendant l’auto-isolement» sur le Pitch.

Chargement

Chargement

.