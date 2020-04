Haim sort son nouveau single “I Know Alone” et avance la date de son nouvel album

Lorsque tout le coronavirus merequtengue a commencé, des centaines d’artistes se sont retrouvés dans un dilemme de savoir quoi faire avec la sortie de leurs prochains albums. Beaucoup d’entre eux, comme Haim et Lady Gaga, ont décidé de les reporter. Certains autres ont avancé les dates parce qu’ils pensaient qu’il n’y avait pas de meilleur moment pour sortir leur musique. Déjà bien en quarantaine, il semble que Haim ait changé d’avis et décidé de faire avancer la sortie de Women in Music Pt. III et a sorti un single appelé “I Know Alone”.

Son nouveau single “I Know Alone” a été publié sur ses réseaux sociaux avec la légende suivante: “Le plan initial était de lancer‘ wimpiii ’plus tard cet été, bien au diable. Nous allons le lancer le 26 juin, juste à temps pour l’été, nous ne pouvons pas attendre. ” Donc, les fans de Haim, maintenant ils ont une date à exciter et un single à attendre patiemment.

Je connais seule la chanson et la vidéo maintenant. ps- le plan original était de sortir wimpiii plus tard cet été et bien que nous allons le sortir le 26 juin, juste à temps pour l’été, nous ne pouvons pas attendre https://t.co/ETUoTRA1oI pic.twitter.com/ 729jBeIioz – HAIM (@HAIMtheband) 29 avril 2020

S’adressant à Zane Lowe sur Apple Music, ils ont discuté des raisons qui les ont poussés à reporter la sortie de Women in Music Pt. III, et sa nouvelle date de prévisualisation. Alana Haim a déclaré: “Les choses changeaient si vite que lorsque nous étions censés sortir notre album, cela ne semblait pas être le bon moment pour le faire.”.

Nous avons donc fini par déplacer notre date de sortie à la fin de cet été. Et maintenant qu’il semble que nous sommes coincés dans cette nouvelle vie normale de quarantaine étrange. Mais maintenant, nous voulons vraiment changer cela et nous allons vous donner «Women In Music Pt. III» le 26 juin ». Écoutez son nouveau single ici, apprenez la chorégraphie et attendez avec impatience le nouvel album de Haim.

