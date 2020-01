Half Waif annonce un nouvel album The Caretaker, partage la vidéo de la nouvelle chanson «Ordinary Talk»: Regardez

Nandi Rose a annoncé un nouvel album Half Waif: The Caretaker est sorti le 27 mars (via ANTI-). Le LP marque la première sortie de Rose pour le label. Parallèlement à l’annonce, elle a partagé un clip pour le premier single de l’album, “Ordinary Talk”. “Je voulais honorer et célébrer mon ordinaire comme un outil incroyable pour me faire sentir moins seul”, a déclaré Rose dans un communiqué. “La chanson est une assurance que se sentir mal – ou” mal “- n’est pas quelque chose qui doit être corrigé.” Découvrez la vidéo et sa déclaration complète ci-dessous.

En février, Half Waif joue des spectacles avec Calexico et Iron & Wine. Elle reprendra ensuite la route au printemps. Découvrez ses dates dans le post Instagram ci-dessous.

Le dernier album de Half Waif, Lavender, est sorti en 2018. Lisez le long métrage Pitchfork’s Rising “Half Waif’s Restless Electro Pop”.

Le gardien:

01 Nuages ​​repos

02 Sirène

03 Discussion ordinaire

04 Mon meilleur moi

05 en août

06 Déchéance

07 Halogène 2

08 Lumière clignotante

09 Accolade

10 génération

11 Place de la fenêtre

